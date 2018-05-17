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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Erken seçim fısıltısı adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bir daha eski duruma döndürülemez... Erken seçim çağrısı, Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz partiden geldiği için artık bu konuda bir karar verm

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 21:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Erken seçim fısıltısı adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bir daha eski duruma döndürülemez... Erken seçim çağrısı, Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz partiden geldiği için artık bu konuda bir karar verme mecburiyetiyle karşı karşıya kaldık."


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