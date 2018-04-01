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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "FETÖ'nün okullarını Türkiye Maarif Vakfına devreden, sivil toplum kuruluşu görünümündeki fitne yuvalarını kapatan, iş adamı kılıklı ajanlarını kulaklarından tutup atan herkes bizim dostumuzdur, kardeşimizd

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "FETÖ'nün okullarını Türkiye Maarif Vakfına devreden, sivil toplum kuruluşu görünümündeki fitne yuvalarını kapatan, iş adamı kılıklı ajanlarını kulaklarından tutup atan herkes bizim dostumuzdur, kardeşimizdir."

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