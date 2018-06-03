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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Her kim, bir Kürt kardeşimin herhangi bir hakkını gasbetmeye kalkarsa karşısında önce beni bulur."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 17:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Her kim, bir Kürt kardeşimin herhangi bir hakkını gasbetmeye kalkarsa karşısında önce beni bulur."


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