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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm in

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm insanlık için istemeye devam edecektir. 'Dünya beşten büyüktür' çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz."


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