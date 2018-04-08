HABER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ölümüne yol açtığınız veya seyirci kaldığınız her masumun kanı sizin yüzünüze de elinize de tarihinize de geleceğinize de bulaşmıştır. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terörizmden, terör

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ölümüne yol açtığınız veya seyirci kaldığınız her masumun kanı sizin yüzünüze de elinize de tarihinize de geleceğinize de bulaşmıştır. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terörizmden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır."

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...
Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.