Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...
Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...
Tarihin en acı karesi
Son dakika! Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ediliyor
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!
Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum