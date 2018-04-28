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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Sen genel başkan olabilirsin ama sen, o milletvekillerini pazarlayan bir insan olamazsın. Bu budur. Ve tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştır, bir de şimdi Bay Kemal'le yazmıştır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Sen genel başkan olabilirsin ama sen, o milletvekillerini pazarlayan bir insan olamazsın. Bu budur. Ve tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştır, bir de şimdi Bay Kemal'le yazmıştır."


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