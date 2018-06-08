İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti
Esra Erol'da kan donduran itiraf!
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!
8 yaşındaki oğluna 'eşcinsel' olduğu düşüncesiyle eziyet eden acımasız anneye müebbet
Merak bunu da yaptırdı! Evde onlarla yaşıyor
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum