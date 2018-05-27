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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükseltirken, ülkemizi 3,5 kat büyütürken sadece ve sadece milletimizin gözüne baktık. İcazeti de, iradeyi de, tasdiki de asla başka yerde aramadık. Kimseyi yerinden e

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükseltirken, ülkemizi 3,5 kat büyütürken sadece ve sadece milletimizin gözüne baktık. İcazeti de, iradeyi de, tasdiki de asla başka yerde aramadık. Kimseyi yerinden etmek için değil, milletimize hizmet etmek için vazifeye talip olduk."


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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