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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van, bu seçimde oyu kendisinden alıp iradelerini İstanbul'daki bir avuç marjinalin elin

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 14:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van, bu seçimde oyu kendisinden alıp iradelerini İstanbul'daki bir avuç marjinalin eline verenlerden inşallah tamamen kurtuluyor."


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