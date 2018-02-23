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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Zeytin Dalı Harekatı) Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 11:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Zeytin Dalı Harekatı) Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz."

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