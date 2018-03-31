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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail"in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinerek, "İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı şiddetle kınıyorum" dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail"in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinerek, "İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı şiddetle kınıyorum" dedi.

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