Cumhurbaşkanı ve hükümetimizin büyük destekleriyle Van büyükşehir ilklere imza atmaya devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlının yıllardır özlem duyduğu Kent Meydanı projesi ile bir ilke daha imza atıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van’da göreve başladığı ilk günlerde müjdesini verdiği, ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesi’ için çalışmalar başladı. Yaklaşık olarak 80 milyon TL’lik yatırım bütçesiyle gerçekleştirilecek olan projenin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. Van’ın ilk kent meydanında bin araçlık yeraltı otopark, oyun ve sosyal aktivite alanlar, yeşil alanlar, kafeler, restoranlar, kuru havuz, buz pisti, sergi alanları, sanat atölyeleri, anıt meydan, toplanma ve gösteri alanları gibi bölümler yer alacak. Proje sayesinde yoğun ve sıkışık bir kent merkezine sahip olan Van, halkın rahat nefes alabileceği ve sosyalleşebileceği bir alana kavuşuyor. Cumhuriyet Caddesi ve Müze Sokak arasında bulunan alanda kötü yapılaşma yıkılarak yaklaşık 25 bin metrekarelik kent meydanı Vanlıların hizmetine sunulacak.

“Kent tarihinde ilklere imza atmaya devam ediyoruz”

Kent Meydanı Projesi’nin önemli vizyon projelerinden biri olduğunu belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kent meydanı içinde kalacak mülk sahipleri ile görüşmelerinin başladığını, hazine arazisi olan alanlarda ise ilk kazmanın kısa bir süre içinde vurulacağını kaydetti. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetimizin Van’a verdikleri özel desteklerle, Van Büyükşehir Belediyesi olarak kent tarihinde ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda vizyon projelerimizden bir tanesi de Kent Meydanı Projesidir. Buradaki eksikliği ilk geldiğimiz günlerde tespit ettik ve halkımıza bu projenin müjdesini verdik. Bu müjdeyi verdikten sonra halkımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Kent Meydanı projesini uygulayacağımız 25 bin metrekarelik alanın 19 bin metrekaresi devlete aittir. Biz kendi alanımızla ilgili çalışmamızı başlattık. Geri kalan özel mülkiyet için ise esnafımızla bir araya gelerek onların görüşlerini aldık. Burada tekrar şunun altını çizmek istiyorum. Mal sahibi mülk sahibi olan hiçbir kardeşimiz mağdur edilmeyecek. O alanla ilgili bir değer tespit komisyonu, bir de uzlaşma komisyonu kurduk. Bu komisyonlar önce özel mülkiyet olan alanları değerlendirecek ardından da mülk sahipleriyle uzlaşma yoluna gidecek” dedi.