Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

Bazı devlet görevlileri, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden ayrıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere emekliye ayrılırken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yusuf Özhan, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve Bakan Danışmanı Fettah Çetinkaya da istifa etti.
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