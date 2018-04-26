Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle bazı kamu görevlileri ve partililer, milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden ayrıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 24 Haziran'daki seçimlerde milletvekili adayı adayı olmak isteyen bazı kamu görevlileri ve partililer istifa etti.

Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Büyükelçi Ahmet Yakıcı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan ve Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Zafer Tarıkdaroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yusuf Özhan, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve Bakan Danışmanı Fettah Çetinkaya, milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden ayrıldı.