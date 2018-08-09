Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:
Bütün arkadaşlarımız tahliye edilmiş durumda. Mevsimlik işçilik yapan arkadaşlarımızın da tahliye işlemleri tamamlandı. En büyük sevincimiz bir can kaybının olmaması. Valiliğimiz hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra selden, afetten zarar gören vatandaşlarımız rahat olsunlar, gerekeni yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da talimatları verdi. Tüm ekiplerimiz hazır vaziyette bekliyorlar, olası bir durumda müdahale edecekler. Yağışların yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlarımız da dikkatli olsunlar. Tüm Ordulu kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Bu felaketin yaralarını hep beraber saracağız.
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