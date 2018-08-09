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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 00:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu'da yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada gerekli çalışmaların yapıldığını ve olası bir durumda müdahale için ekiplerin hazır beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:

Bütün arkadaşlarımız tahliye edilmiş durumda. Mevsimlik işçilik yapan arkadaşlarımızın da tahliye işlemleri tamamlandı. En büyük sevincimiz bir can kaybının olmaması. Valiliğimiz hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra selden, afetten zarar gören vatandaşlarımız rahat olsunlar, gerekeni yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da talimatları verdi. Tüm ekiplerimiz hazır vaziyette bekliyorlar, olası bir durumda müdahale edecekler. Yağışların yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlarımız da dikkatli olsunlar. Tüm Ordulu kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Bu felaketin yaralarını hep beraber saracağız.

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Anahtar Kelimeler:
ordu sel felaketi fuat oktay

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