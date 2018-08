Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, felakette can kaybı olmadığını belirterek, "Devletin tüm birimleri iş başındadır. 66 konut, 264 iş yeri ve 60 araç zarar gördü" dedi.

Oktay'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"CAN KAYBI YOK, HASAR ALT SEVİYEDE"



"Sıkıntı yaşayan bölgelerimiz ve vatandaşlarımızla devletimizin tüm birimlerimiz olayları yakinen takip ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da yakinen takip etti. Şu an itibariyle durum şudur. Hamd olsun bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da çok yüksek gibi gösterilse de çok yüksek değil. Bunu da atlatacağız. Devletimizin tüm birimleri iş başında. Ulaştırma Bakanlığımız hızla çalışıyor. Yıkılan bu köprüleri yerine getireceğiz. Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir. İlk andan beri yanlarındaydık, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır. Tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanmıştır, ihtiyacı karşılanmayan vatandaşımız kalmamıştır. Bin civarı mevsimlik işçimiz vardı, tahliyesini tamamladık. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah böyle bir afet bir daha yaşanmaz.

"TEDBİRLERİMİZİ ALMAK ZORUNDAYIZ"



İklim değişiyor, Türkiye de bu değişimden payını alıyor. Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına inşaat konusunda hassas olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın, belediyelerimizin ve ilgili birimlerimizin hassas olmasını bekliyoruz. Afet olmadan tedbirlerimizi almak zorundayız."