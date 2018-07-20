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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e sert tepki: Türkiye tarafından kabul edilemez

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 00:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, onaylanan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin, "Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e sert tepki: Türkiye tarafından kabul edilemez

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail Meclisi'nde onaylanan "Yahudi Ulus Devleti" yasasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Oktay, "Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir." paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
israil Filistin Kudüs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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