Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ordu'da

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi.

Oktay, Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Havalimanında, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Vali Yavuz'dan bilgi alan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti.

Brifinge, afet bölgesini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve AK Parti Ordu milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı.

