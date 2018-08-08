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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ordu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 23:18 | Son Güncelleme

İncelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan bilgi aldı

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi.

Oktay, Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Havalimanında, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Vali Yavuz'dan bilgi alan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti.

Brifinge, afet bölgesini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve AK Parti Ordu milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı.

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