Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ordu'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu'da sel felaketi nedeniyle yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ünye ve Fatsa ilçelerinde gece boyu incelemelerini sürdürdü.

Sel nedeniyle çöken Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Oktay, Ünye Devlet Hastanesine geçerek ortopedi servisinde tedavi gören yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ardından selden etkilenen Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) uğrayan Oktay, bir işletmeye ziyarette bulundu.

Oktay, Fatsa OSB Müdürü Olgun Topkaya'dan sanayi bölgesinde gerekli temizlik işlemlerinin tamamlandığı ve bölgedeki işletmelerin bugün mesai yapacak şekilde hazır olduğu bilgisini aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay daha sonra sel felaketinin etkisini gösterdiği Yalıköy Mahallesi'ne gitti.

Mahalle aralarında selin tahrip ettiği sokakları inceleyen Oktay, bir kahvehanede sel mağduru vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen ve yaşanan felakete ilişkin bilgi alan Oktay, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu, mağduriyetlerin en hızlı şekilde giderileceğini söyledi.

Ordu Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) de giden Oktay, Ünye ve Fatsa'daki son durum ile devam eden yağışlar hakkında bilgilendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaret ve incelemelerinde Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Ordu milletvekilleri ile diğer yetkililer eşlik etti.

