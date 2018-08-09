Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ordu'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu'daki sel nedeniyle 66 konut, 264 iş yeri ve 60 aracın zarar gördüğünü bildirdi. Oktay, Ordu Valiliğinde, sel felaketinin yaşandığı bölgedeki son duruma ilişkin Vali Seddar Yavuz ile beraberindeki kurum yetkililerinden brifing aldı. Ardından basın toplantısı düzenleyen Oktay, sıkıntı yaşanan bölgelerde ilk andan itibaren devletin tüm birimlerinin çok yakın bir şekilde olayı takip ettiğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk andan itibaren olayı yakinen takip ettiğini vurgulayan Oktay, kendisinin gerekli talimatları ilgili bakanlara ve yereldeki yetkililere verdiğini aktardı. Oktay, saat 00.05'te brifing aldıklarını belirterek, "Sabah son gelişmeleri tekrardan gözden geçirdik. Fındık üreticilerimizin ne durumda olduğuyla, zararı olup olmadığıyla alakalı geniş kapsamlı değerlendirme yaptık." ifadesini kullandı. - "Bakanlığımız en kısa sürede hizmete açıyor olacak" Fuat Oktay, şu anki durum hakkında da bilgi vererek, can kaybı olmadığını, hasarın boyutunun da basındaki algı boyutuna göre daha alt seviyelerde bulunduğuna dikkati çekti.

Devletin tüm birimlerinin işbaşında olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti: "Ne tür zarar varsa köprülerimiz başta olmak üzere, Ulaştırma Bakanımız da buradalar, sabah da sahada ziyaret ettiler. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Çaydere mevkisindeki köprümüzün özellikle gidiş-geliş ulaşımı aksatması sebebiyle orada bir hasar vardı. Yine daha içeri bölgelerde Çaydere mevkisinde, farklı bölgelerimizde irili ufaklı küçük çaplı bazı köprülerimizde hasarlar var. Bunların tamamının üzerinden geçtik. Ulaştırma Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bunlarla ilgili hemen projeleri geliştiriyor ve hızlı bir şekilde de o uygulamayla tamamını en kısa sürede hizmete açıyor olacak. Projeler tekrar tamamlandığı zaman tarihleri itibarıyla da bunları yine paylaşıyor olacağız." Oktay, mümkün olduğu kadar Orduluları ve ana güzergahı kullananları mağdur etmemeye özen göstereceklerini dile getirdi. Hasarla alakalı konutlar noktasında bakıldığında 66 konutta, 264 iş yerinde ve 60 araçta zarar görüldüğünü bildiren Oktay, hasar tespit çalışmaları tamamlandığında bunların netlik kazanacağını söyledi.

Oktay, vatandaşların mağdur edilmeyeceğine işaret ederek, Orduluların yanlarında bulunacaklarını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, "Cumhurbaşkanımız da hafta sonu bölgede olacağı için konuyu çok çok yakinen takip ediyorlar, herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır. Çaydere mevkisindeki tekstil fabrikasından kurtarılan 165 kişi buna dahildir. Bine yakın mevsimlik işçimiz vardı, hepsinin tahliyesi yapılmış, sabaha kadar da hepsi ilgili yerlerde misafir edilmişlerdir, her türlü ihtiyaçları karşılanmıştır." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Şu an itibariyle mağdur, herhangi bir ihtiyacı olan ve karşılanmayan vatandaşımız bulunmamaktadır." dedi. - "Dere yataklarına konut ve iş yeri yapımıyla alakalı..." Açıklamasında bir konuyu yeniden hatırlatmak istediğine değinen Oktay, şunları kaydetti: "İklim değişiyor ve Türkiye de bu değişimden ister istemez payını alıyor. Dolayısıyla bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut gerek iş yeri yapımıyla alakalı, zaten hassas olmamız gereken bir konu ama, bundan sonrasında çok çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Burada her bir vatandaşımızın, konut yapan vatandaşlarımızın, belediyelerimizin ve ilgili birimlerimizin çok daha hassas olmasını özellikle arzu ediyoruz.