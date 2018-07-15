Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Malazgirt, Sakarya, Kut'ül Amare ve 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimiz istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracaktır." ifadelerini kullandı.
Oktay, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çanakkale ruhuyla milli dirilişe vesile olan Türk milletine şükranlarını sunan Oktay, şehitleri rahmetle andı, gazilere uzun ömür diledi.
Oktay, mesajında "Malazgirt, Sakarya, Kut'ül Amare ve 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimiz istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracaktır." ifadesini kullandı.
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