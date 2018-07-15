HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 15 Temmuz mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 08:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Malazgirt, Sakarya, Kut'ül Amare ve 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimiz istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Malazgirt, Sakarya, Kut'ül Amare ve 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimiz istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Oktay, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çanakkale ruhuyla milli dirilişe vesile olan Türk milletine şükranlarını sunan Oktay, şehitleri rahmetle andı, gazilere uzun ömür diledi.

Oktay, mesajında "Malazgirt, Sakarya, Kut'ül Amare ve 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimiz istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracaktır." ifadesini kullandı.

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
Anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Mesajları! Şehitlerimiz için özel 15 Temmuz anma mesajları!Anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Mesajları! Şehitlerimiz için özel 15 Temmuz anma mesajları!
Türk Tarih Kurumu'ndan 15 Temmuz filmiTürk Tarih Kurumu'ndan 15 Temmuz filmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! 6 üniversiteye rektör ataması

Son dakika! 6 üniversiteye rektör ataması

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Murat Bardakçı yazdı: 15 Temmuz'un marşının olması şart

Murat Bardakçı yazdı: 15 Temmuz'un marşının olması şart

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 15 Temmuz açıklaması: Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 15 Temmuz açıklaması: Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

15 Temmuz şehit ve gazileri KOSGEB'de anıldı

15 Temmuz şehit ve gazileri KOSGEB'de anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.