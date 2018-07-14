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"Cumhurbaşkanımız evime gelirse çok sevinirim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde eşi Ali Mehmet Vurel'i şehit veren Reyhan Vurel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırlamak istiyor - Şehit eşi Reyhan Vurel: - "Eşim Cumhurbaşkanımızı çok severdi. Evden 'Reisim çağırıyor' diyerek çıktı. Cumhurbaşkanımızdan şehit ailelerini gezerken bir sefer de olsa benim evime gelmesini istiyorum. Ya bizi yanına çağırsın ya da evime gelsin. Ama evime gelirse daha çok sevinirim" - "Cumhurbaşkanımız o düşmanları delikten çıkarmasın, aileleriyle görüştürmesin. Eşimin mezarına yazın gidiyoruz üzerinde ot bitmiş, kışın gidiyoruz kar bürümüş. Çocuklarım mezarın başında 'Baba' diye ağlıyor. Ama o düşmanların aileleri, babalarını, eşlerini görüyor"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde eşi Ali Mehmet Vurel'i şehit veren Reyhan Vurel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırlamak istiyor.

Ali Mehmet Vurel, 2 yıl önce FETÖ'nün darbe girişimine engel olmak için eşine "Reis çağırıyor" diyerek evden çıktı. Önce TBMM, ardından da Genelkurmay Başkanlığı önüne giden Vurel, burada darbecilerin saldırısıyla şehit oldu.

O günden beri 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan ve acısını yeni doğan torunuyla dindirmeye çalışan Reyhan Vurel, AA muhabirine, o gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara çağırması üzerine eşinin aceleyle evden çıktığını belirten Vurel, daha sonra kendisini aradığını, bu telefon görüşmesinin eşiyle son konuşması olduğunu anlattı. Vurel, o sırada İstanbul'da askerlik yapan oğlu Deniz'e de ulaşamadığını, saatlerce hem oğlundan hem eşinden haber beklediğini söyledi.

Saat 04.00'de eltisinin "Mehmet yaralanmış" haberini getirdiğini anlatan Vurel, "O sırada komşular duymuş, arka arkaya bizim eve girdiler. 'Yenge kesin bir şey oldu, bana söylemiyorsunuz' dedim. 'Yok yaralandı' dedi. Kaynıma sordum, 'Reyhan ölmüş, ölmüş' deyince 'Deniz' diye bağırdım. 'Mehmet' diye bağırmadım çünkü o gün akşam Deniz'e 'Oğlum sana sofra hazırlayacağım, annene hazırlatmayacağım' demişti. Hiç aklıma gelir miydi?" diyerek gözyaşı döktü.

- "Hiç dilden düşmüyor"

Eşinin en büyük hayalinin oğluna düğün yapmak olduğunu dile getiren Vurel, babası olmadan oğluna damatlık giydirdiğini ve gözyaşları içinde düğün yaptığını ifade etti.

Düğünde kimsenin kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Vurel, "Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Herkes gelse de beni köşkün üstüne oturtsalar da Mehmet'in yeri ayrı. Kızlarıma da babasız düğün yapacağım. Bir yanımız hep yıkık. Ne yapsak 2 yıldır hiç dilden düşmüyor." diye konuştu.

Çocuklarının "Babam olsaydı bize her istediğimizi yapardı" dediğini aktaran Vurel, eşinin çok neşeli ve çok iyi bir baba olduğunu kaydetti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Vurel, şehit eşinin Erdoğan'a büyük bir sevgi duyduğunu vurgulayarak, "Evden 'Reisim çağırıyor' diyerek çıktı. Cumhurbaşkanımızdan şehit ailelerini gezerken bir sefer de olsa benim evime gelmesini istiyorum. Ya bizi yanına çağırsın ya da evime gelsin. Ama evime gelirse daha çok sevinirim." diye konuştu.

- "Onlar da aileleriyle görüşemesin"

Darbe girişiminde bulunan FETÖ'cülerin aileleriyle görüşmesinin ağırına gittiğini dile getiren Vurel, "Eşimin mezarına yazın gidiyoruz üzerinde ot bitmiş, kışın gidiyoruz kar bürümüş. Çocuklarım mezarın başında 'baba' diye ağlıyor. Ama o düşmanların aileleri, babalarını, eşlerini görüyor." ifadelerini kullandı.

Hain darbe girişiminde bulunanların da aileleriyle görüşmesini istemediğini belirten Vurel, "Cumhurbaşkanımız o düşmanları delikten çıkarmasın, aileleriyle görüştürmesin." dedi.

Vurel, şehit eşi ve çocukları olarak alınları ak gezdiklerine işaret ederek, "Biz o düşmanlar gibi utanarak gezmiyoruz. Nereye gitsek 'şehidimin ailesi' diye baş köşede yerim var." diye konuştu.

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15 Temmuz Ali Mehmet Vurel REyhan Vurel şehit

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