"Cumhurbaşkanımız evime gelirse çok sevinirim"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde eşi Ali Mehmet Vurel'i şehit veren Reyhan Vurel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırlamak istiyor.

Ali Mehmet Vurel, 2 yıl önce FETÖ'nün darbe girişimine engel olmak için eşine "Reis çağırıyor" diyerek evden çıktı. Önce TBMM, ardından da Genelkurmay Başkanlığı önüne giden Vurel, burada darbecilerin saldırısıyla şehit oldu.

O günden beri 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan ve acısını yeni doğan torunuyla dindirmeye çalışan Reyhan Vurel, AA muhabirine, o gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara çağırması üzerine eşinin aceleyle evden çıktığını belirten Vurel, daha sonra kendisini aradığını, bu telefon görüşmesinin eşiyle son konuşması olduğunu anlattı. Vurel, o sırada İstanbul'da askerlik yapan oğlu Deniz'e de ulaşamadığını, saatlerce hem oğlundan hem eşinden haber beklediğini söyledi.

Saat 04.00'de eltisinin "Mehmet yaralanmış" haberini getirdiğini anlatan Vurel, "O sırada komşular duymuş, arka arkaya bizim eve girdiler. 'Yenge kesin bir şey oldu, bana söylemiyorsunuz' dedim. 'Yok yaralandı' dedi. Kaynıma sordum, 'Reyhan ölmüş, ölmüş' deyince 'Deniz' diye bağırdım. 'Mehmet' diye bağırmadım çünkü o gün akşam Deniz'e 'Oğlum sana sofra hazırlayacağım, annene hazırlatmayacağım' demişti. Hiç aklıma gelir miydi?" diyerek gözyaşı döktü.