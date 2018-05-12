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"Cumhurbaşkanımız ilk turda önemli bir farkla seçilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda önemli bir farkla seçileceğine inanıyorum. Aynı şekilde Meclis çoğunluğunun da AK Parti'den olacağına inanıyorum" - "(Yeni hükümet sistem) Bu geçişin sağlıklı olması, bu geçişte Türkiye'nin herhangi bir sorun yaşamaması ve yoluna devam edebilmesi için 24 Haziran'da güçlü bir desteğe ihtiyacımız var"

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda önemli bir farkla seçileceğine inanıyorum. Aynı şekilde Meclis çoğunluğunun da AK Parti'den olacağına inanıyorum." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı'nca düzenlenen İl İstişare Kurulu Toplantısı'nda konuşan Işık, AK Parti Kocaeli teşkilatlarının siyasete ve seçilmiş kadrolara insan yetiştiren Türkiye'nin ender illerden biri olduğunu ve başarılı teşkilatlardan birisi olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Işık, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin, 16 Nisan'da yapılan referandumda hükümet sistemi değişikliğinin hayata geçeceği seçim olması açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu geçişin sağlıklı olması, bu geçişte Türkiye'nin herhangi bir sorun yaşamaması ve yoluna devam edebilmesi için 24 Haziran'da güçlü desteğe ihtiyacımız var. Özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın ilk turda biteceğine inanıyorum. Hatta şu andaki adaylara baktığımız zaman, seçimin aslında sonucunu kestirmemek, tahmin etmemek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda önemli bir farkla seçileceğine inanıyorum. Aynı şekilde Meclis çoğunluğunun da AK Parti'den olacağına inanıyorum."

Başbakan Yardımcısı Işık, bunun için çok yoğun çalıştıklarını belirterek, "Tüm teşkilatlarımızla birlikte üzerimize düşenin en iyisini yapacağız. Teşkilatlarımıza ne zaman bir görev düşse zaten yerine getirmişlerdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl İstişare Kurulu Toplantısı, Işık ile AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri, belediye başkanları ve parti teşkilatlarının eski yöneticilerinin katılımıyla basına kapalı devam etti.

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