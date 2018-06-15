HABER

"Cumhurbaşkanımız inşallah terörü bitirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:04 | Son Güncelleme

Başkentte şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti, PKK terör örgütü ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi - Şehit annesi Elmas Yılmaz: - "Baş reisimiz, Cumhurbaşkanımız inşallah terörü bitirecek. Teröristleri yok etsinler, vatanımızı tertemiz etsinler. O askerlerin, yiğitlerin, kahramanların tırnaklarına kurban olurum" - Arkadaşı kucağında şehit düşen Hasan Kabasakal: - "Buraya bana helikopteri indirsinler anında çıkar giderim. Benim kanım aktı. Biz her zaman bu vatan ve millet için hazırız"

Başkentte şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti, PKK terör örgütü ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlerinin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

2002 yılında şehit düşen Jandarma Çavuş Can Gözel'in 66 yaşındaki annesi Elmas Yılmaz, PKK tarafından oğlunun pusuya düşürüldüğünü anlattı. Hükümetin yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarıyla artık terörün bitmesini istediğini vurgulayan Yılmaz, "Yiğitlerimiz gidiyor, her şehidi gözyaşıyla gönderiyorum. Kendi yavrumun hasretiyle o şehitlere de yanıyorum." dedi.

Şehit annesi Yılmaz, PKK'yı işaret ederek şöyle konuştu:

"Allah cezalarını versin. Baş reisimiz, Cumhurbaşkanımız inşallah terörü bitirecek. Teröristleri yok etsinler, vatanımızı tertemiz etsinler. O askerlerin, yiğitlerin, kahramanların tırnaklarına kurban olurum. Bu yiğitlerin toprağa konuluşu çok zor. Teröristler zalimler, hainler. Teröristleri isteyenler kahrolsun. O şehitler de aynı benim kuzum gibi. Cumhurbaşkanımıza selamımı söyleyin, onların yol arkadaşlarını da çok seviyoruz. Allah onların hepsine güç kuvvet versin, terörü bitirsinler inşallah."

- "Onların Allah belasını versin"

Hakkari Çukurca'daki Çayırlı Karakolunda 1991 yılında çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Çavuş Necati Çiçek'in silah arkadaşı Hasan Kabasakal ise arkadaşının kucağında son nefesini verdiğini dile getirdi.

Çayırlı Karakolu'na sabah saatlerinde PKK tarafından saldırı düzenlendiğini anlatan Kabasakal, 7 saat boyunca 17 arkadaşıyla 500 teröristle çatıştıklarını anlattı. Çıkan çatışmada 17 arkadaşının şehit düştüğünü aktaran Kabasakal, şunları söyledi:

"Arkadaşım Necati Çiçek şehit olmadan beş dakika önce bana vasiyet bıraktı. Bana 'Annem rahatsız. Buradan ben sağ gitmem, şehit olacağım. Annemin, babamın yanına ben varmışım gibi uğrar mısın?' dedi. Ben 26 yıldır 15 günde bir giderim ailesinin yanına. Buraya da ayda bir gelirim."

Hükümetin terörle mücadele operasyonları için ise Kabasakal, "Buraya bana helikopteri indirsinler anında çıkar giderim. Benim kanım aktı. Biz her zaman bu vatan ve millet için hazırız." dedi.

Kabasakal, HDP'ye de tepki göstererek "Onların Allah belasını versin. Hep bunlar değil mi?" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız inşallah terörü bitirecek"

- Başkentte şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti, PKK terör örgütü ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi - Şehit annesi Elmas Yılmaz: - "Baş reisimiz, Cumhurbaşkanımız inşallah terörü bitirecek. Teröristleri yo

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
annesi Elmas Yılmaz Başkentte şehit aileleri Cebeci Askeri Şehitliği Hakkari Çukurca'daki Çayırlı Karakolu Hasan Kabasakal HDP Jandarma Çavuş Can Gözel Jandarma Çavuş Necati Çiçek PKK terör örgütü Ramazan Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

Başbakan Yıldırım'dan Suruç çıkışı: Tesadüf değil!

Başbakan Yıldırım'dan Suruç çıkışı: Tesadüf değil!

Suruç'ta hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi

Suruç'ta hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi

KKTC'de öğrencilerin uyuşturucu alemi şoke eden sonla bitti

KKTC'de öğrencilerin uyuşturucu alemi şoke eden sonla bitti

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.