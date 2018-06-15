"Allah cezalarını versin. Baş reisimiz, Cumhurbaşkanımız inşallah terörü bitirecek. Teröristleri yok etsinler, vatanımızı tertemiz etsinler. O askerlerin, yiğitlerin, kahramanların tırnaklarına kurban olurum. Bu yiğitlerin toprağa konuluşu çok zor. Teröristler zalimler, hainler. Teröristleri isteyenler kahrolsun. O şehitler de aynı benim kuzum gibi. Cumhurbaşkanımıza selamımı söyleyin, onların yol arkadaşlarını da çok seviyoruz. Allah onların hepsine güç kuvvet versin, terörü bitirsinler inşallah."

2002 yılında şehit düşen Jandarma Çavuş Can Gözel'in 66 yaşındaki annesi Elmas Yılmaz, PKK tarafından oğlunun pusuya düşürüldüğünü anlattı. Hükümetin yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarıyla artık terörün bitmesini istediğini vurgulayan Yılmaz, "Yiğitlerimiz gidiyor, her şehidi gözyaşıyla gönderiyorum. Kendi yavrumun hasretiyle o şehitlere de yanıyorum." dedi.

Başkentte şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti, PKK terör örgütü ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

- "Onların Allah belasını versin"

Hakkari Çukurca'daki Çayırlı Karakolunda 1991 yılında çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Çavuş Necati Çiçek'in silah arkadaşı Hasan Kabasakal ise arkadaşının kucağında son nefesini verdiğini dile getirdi.

Çayırlı Karakolu'na sabah saatlerinde PKK tarafından saldırı düzenlendiğini anlatan Kabasakal, 7 saat boyunca 17 arkadaşıyla 500 teröristle çatıştıklarını anlattı. Çıkan çatışmada 17 arkadaşının şehit düştüğünü aktaran Kabasakal, şunları söyledi:

"Arkadaşım Necati Çiçek şehit olmadan beş dakika önce bana vasiyet bıraktı. Bana 'Annem rahatsız. Buradan ben sağ gitmem, şehit olacağım. Annemin, babamın yanına ben varmışım gibi uğrar mısın?' dedi. Ben 26 yıldır 15 günde bir giderim ailesinin yanına. Buraya da ayda bir gelirim."

Hükümetin terörle mücadele operasyonları için ise Kabasakal, "Buraya bana helikopteri indirsinler anında çıkar giderim. Benim kanım aktı. Biz her zaman bu vatan ve millet için hazırız." dedi.

Kabasakal, HDP'ye de tepki göstererek "Onların Allah belasını versin. Hep bunlar değil mi?" ifadesini kullandı.