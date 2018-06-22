"Cumhurbaşkanımız karşısındaki adayların vizyon ve projeleri yok"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Herkes eteğindeki taşı döktü, herkes bol bol konuştu. Sonuç olarak şunu gördük, Cumhurbaşkanımız karşısında yer alan adayların ne ders çalışmışlıkları ne Türkiye'nin meselelerine hazırlıkları ne de bundan sonra bir şey gerçekleştirmek için vizyonları ve projeleri var. Hiçbiri yok." dedi.

Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun da katılımıyla, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimler için son dönemece girildiğini söyledi.

Sandıklardan 24 Haziran akşamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve milletvekili adaylarını en güçlü şekilde çıkaracaklarını ifade eden Çelik, "Tartışmaları izliyorsunuz. Herkes eteğindeki taşı döktü, herkes bol bol konuştu. Sonuç olarak şunu gördük, Cumhurbaşkanımız karşısında yer alan adayların ne ders çalışmışlıkları ne Türkiye'nin meselelerine hazırlıkları ne de bundan sonra bir şey gerçekleştirmek için vizyonları ve projeleri var. Hiçbiri yok." diye konuştu.