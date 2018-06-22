"Cumhurbaşkanımız karşısındaki adayların vizyon ve projeleri yok"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Herkes eteğindeki taşı döktü, herkes bol bol konuştu. Sonuç olarak şunu gördük, Cumhurbaşkanımız karşısında yer alan adayların ne ders çalışmışlıkları ne Türkiye'nin meselelerine hazırlıkları ne de bundan sonra bir şey gerçekleştirmek için vizyonları ve projeleri var. Hiçbiri yok." dedi.
Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun da katılımıyla, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimler için son dönemece girildiğini söyledi.
Sandıklardan 24 Haziran akşamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve milletvekili adaylarını en güçlü şekilde çıkaracaklarını ifade eden Çelik, "Tartışmaları izliyorsunuz. Herkes eteğindeki taşı döktü, herkes bol bol konuştu. Sonuç olarak şunu gördük, Cumhurbaşkanımız karşısında yer alan adayların ne ders çalışmışlıkları ne Türkiye'nin meselelerine hazırlıkları ne de bundan sonra bir şey gerçekleştirmek için vizyonları ve projeleri var. Hiçbiri yok." diye konuştu.
Çelik, muhalefetin adaylarının "seçilirsem yapacağım" dediklerinin, zaten Türkiye'de uygulanan düzenlemeler olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"Bırakın cumhurbaşkanı adaylığını, milletvekili olarak bile Türkiye'deki gelişmeleri, hangi işlere imza atıldığını, milletimizin hangi kazanımlara sahip olduğunu bilmiyorlar. Bilmiyorlarsa bu çok vahim. Çünkü en temel iş olan siyasetteki gelişmeleri, parti genel başkanı, milletvekili, cumhurbaşkanı adayı olarak takip etmemişler. Biliyorlar ve buna rağmen söylüyorlarsa bu da çok vahim. Demek ki cumhurbaşkanı adayı olmak için gereken ahlaki zemine sahip değiller."
- "Yapacaklarına dair söylediklerinin siyasi ve ekonomik temeli yok"
Bakan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bir "yıkım lobisi"nin yer aldığını vurgulayarak, "Bundan sonra yapacaklarına dair söylediklerinin temeli yok. Siyasi ve ekonomik temeli yok." ifadelerini kullandı.
Yeni hedeflere ulaşmak için Erdoğan'a verilecek her oyun çok önemli olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımıza oy vermenin, sadece cumhurbaşkanı seçmekle sınırlı olmadığını, Türkiye'nin ekonomisini, özgüvenini, dış itibarını, demokrasisini büyütmek için yürüdüğümüz yolda çok önemli bir destek olduğunu anlatmamız lazım. Her bir oy önemlidir ve kıymetlidir. Kalan saatlerimizi değerlendirelim. Güçlü desteğin daha da güçlenmesi için, 24 Haziran'da sandıklar açıldığında çok güçlü bir desteğin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çıkması için gayret edelim, koşturalım."
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