"Cumhurbaşkanımız seçimlere son bir hafta sistemle ilgili ipuçları verecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Seçimlere son bir hafta ya da on gün kala Cumhurbaşkanımız, yeni sistemle ilgili biraz ipuçları verecek. Çok şey konuşuldu bununla ilgili, farklı görüşler ileri sürüldü ama bunları derli toplu şekilde Cumhurbaşkanımız açıklayacak." dedi. Kalın, HaberTürk'te katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Parlamentoda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu yakalayamadığı takdirde bunun bir krize neden olabilmesi ihtimaline ilişkin, "Türkiye yeniden seçime gider mi" şeklindeki soruya Kalın, "Bizde böyle bir endişe yok. Şu ana kadarki gerek kampanyanın seyri, duygusu, meydanların coşkusu, sokakların heyecanı çok güçlü bir şekilde seçimin ilk turda tamamlanacağına işaret ediyor. Parlamentoda da hem AK Parti'nin hem de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu rahat bir şekilde alacağını gösteriyor." yanıtını verdi. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ilişkin gittikleri illeri anımsatarak, alanlarda çok büyük bir heyecanın bulunduğunu yineledi.

İnsanların sorunlarını siyaset yoluyla çözebileceklerine inandıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider geldiğinde buna ilgisiz kalamadıklarını belirten Kalın, "O heyecan çok güçlü. Bunu teyit eden anketler de var elimizde. Tam rakamı açıklamayı doğru bulmuyorum ama birinci turda bir sıkıntı olmadan inşallah Cumhurbaşkanımızın seçileceğini görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Kalın, parlamentodaki çoğunluğun Cumhur İttifakı'na ait olmama ihtimaline ilişkin soruya ise "Böyle bir ihtimal şu anda görülmüyor. Olmayan bir şey üzerinden de spekülasyon yapmak istemem ama böyle bir tabloyla karşılaştığımızı varsayalım, o günün şartlarında buna tekrar bakılır." dedi. Sistemin işleyişi açısından parlamento ile cumhurbaşkanlığı makamının uyum içinde çalışmasının, Türkiye'de siyasi istikrar açısından önemli olduğuna işaret eden Kalın, "Ama bizim gördüğümüz, sahadan izlenimlerden hareketle söylüyorum ve anketlere de baktığımızda, Cumhur İttifakı'nın tek başına parlamentoda çoğunluğu sağlayabilecek bir noktada olduğunu gösteriyor. Bunu rahat söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Derli toplu şekilde Cumhurbaşkanımız açıklayacak" Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir röportajında "böyle bir tablo karşısında a, b, c planlarımız var" şeklindeki sözleri anımsatılarak, "Bu plan nedir? Seçim mi yoksa başka a, b ve c'si nedir?" sorusu üzerine "Bütün ihtimaller her zaman masa üstündedir ve değerlendirilir. Şu anda bir şey söylemek erken olur çünkü seçmenin ve genel kamuoyunun da dikkatini dağıtmak bana çok doğru gelmiyor." dedi. Seçimlere son bir hafta ya da on gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sistemle ilgili ipuçları vereceğini bildiren Kalın, şunları söyledi: "Çok şey konuşuldu bununla ilgili, farklı görüşler ileri sürüldü. Bunları derli toplu şekilde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 'Bakanlıkların sayısı, bürokrasi nasıl azalacak' soruları soruluyor. Biz 'azalacak' diyoruz ama bürokratik kademeleri, oligarşiye dönüşen o ilişkileri biz nasıl minimize edeceğiz ve daha ileri hale getireceğiz, Cumhurbaşkanı'nın bununla ilgili açıklamaları olacak. Orada tablo biraz daha netleşecek. Vatandaşlarımız da görecek, zihninde herhangi bir tereddütü olan varsa, yeni sistemi gördüğü zaman farklı alanlarda Türkiye'yi nasıl daha ileriye taşıyacağına dair ipuçlarını orada görecek."