"Cumhurbaşkanımız yüzümüzü güldürdü, Allah da onu güldürsün"

Amasya'da kadroya geçme şartlarını taşıyan taşeron işçilerin çalıştıkları kurumlara başvuruları devam ediyor.

Kadroya geçmek için belgelerini günler öncesinden hazırlayan taşeron kadrosundaki işçiler, çalıştıkları kurumların ilgili birimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Amasya Valisi Osman Varol, SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel ve İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz ile İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğünde kadroya geçecek işçileri ziyaret ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu ve başarı diledi.

İşçilerden Samet Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 11 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle mutlu olduklarını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra hissettiğimiz duygunun, duyduğumuz mutluluğun tarifi yok. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Çalışma Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bizlerin yüzünü güldürdü, Allah da onun yüzünü güldürsün. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Arkadaşlarımız çok mutlu. Kadro haberini aldıktan sonra neşemizi kimse bozamıyor. 'Taşerona elveda, kadroya merhaba' diyoruz. Bu mutluluğu bizlere yaşatan herkese teşekkür ediyoruz."

İşçilerden Saliha Benli de kadroyu yıllardır beklediklerini, yaşadıkları mutluluğun tarifsiz olduğunu vurguladı.

(AA)