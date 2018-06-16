"Cumhurbaşkanımıza dışarıdan, gelişmiş ülkelerden saldırılar var"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakın Lütfi Elvan, "Türkiye'mize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, partimize yine dışarıdan, o gelişmiş ülkelerden saldırılar var. Recep Tayyip Erdoğan ile dertlerin nedir? Bu insanların Türkiye ile dertleri nedir? Dertleri şu, sürekli olarak Türkiye aleyhine ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aleyhine propagandalar yapıyorlar. Bize şunu söylüyorlardı Avrupa'da. 'Bizim seçimlerimize karışmayın.' diyorlar. Biz sizin seçiminize karışmıyoruz ama sen de Türkiye'ye karışmayacaksın." dedi. Elvan, partisinin Erdemli İlçe Başkanlığınca ilçeye 33 kilometre uzaklıktaki ve bin 350 rakımdaki Aydınlar Avgadı Mahallesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılmak için seyahat ederken, dün dolu yağışı nedeniyle seraları zarar gören Kayacı Mahallesi'ne uğradı. Burada seralar ve ürünler hakkında çiftçilerden bilgi alan Elvan, destek konusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Mahallenin elektrik sıkıntısı bulunduğunun aktarılması üzerine Elvan, yetkilileri arayıp, en kısa zamanda sorunun çözülmesi talimatı verdi.

Babası vefat eden AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Mehmet Topçu'ya da taziye ziyaretinde bulunan Elvan, daha sonra Aydınlar Avgadı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla bayramlaştı. Elvan, Toroslar'ın yiğit insanlarının asla eğilip, bükülmediğini söyledi. Geçen ramazan ve kurban bayramlarında da yine Toroslar'ın yiğit insanlarıyla birlikte olduklarını anlatan Elvan, "Ama bizler sadece bayramlarda değil, her zaman sizinle birlikte ve emrinizde olduk. Bundan sonra sizin emrinizde olmaya devam edeceğiz." dedi. Elvan, yörenin insanı olduğunu, yaylaların sert rüzgarını bildiğini belirterek, Erdemli için ne yapılması gerekiyorsa gerçekleştirdiklerini ve bundan sonra da yapacaklarını vurguladı.

\ - "Cumhurbaşkanımız aleyhine propagandalar yapıyorlar" Parti olarak milletin dediğini yaptıklarını ifade eden Elvan, şöyle konuştu: "Türkiye'mize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, partimize yine dışarıdan, o gelişmiş ülkelerden saldırılar var. Ne yapmak istiyorlar? Nedir dertleri? Recep Tayyip Erdoğan ile dertleri nedir? Bu insanların Türkiye ile dertleri nedir? Dertleri şu, biz yabancı basını günlük olarak takip ediyoruz. Gazetelerini, televizyonlarını takip ediyoruz. İnanın sürekli olarak Türkiye aleyhine ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aleyhine propagandalar yapıyorlar. Bize şunu söylüyorlardı Avrupa'da, 'Bizim seçimlerimize karışmayın.' diyorlar. Biz sizin seçiminize karışmıyoruz ama sen de Türkiye'ye karışmayacaksın."