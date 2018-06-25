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"Cumhurbaşkanımıza verilen destek noktasında Türkiye birincisi olduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak: - "Bundan önce 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 81,70 ile yine Türkiye birincisi olmuştuk. Allah'a şükürler olsun ki 24 Haziran seçimlerinde yine Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen destek noktasında Türkiye birincisi olduk" - "Bizler Bayburt olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve davasının arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz"

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, "Bundan önce 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 81,70 ile yine Türkiye birincisi olmuştuk. Allah'a şükürler olsun ki 24 Haziran seçimlerinde yine Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen destek noktasında Türkiye birincisi olduk." dedi.

Yumak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek seviyede destek veren tüm Bayburt halkına teşekkür etti.

Bayburt halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2002'den bugüne, her zaman en üst seviyede destek verdiğini vurgulayan Yumak, "Bundan önce 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 81,70 ile yine Türkiye birincisi olmuştuk. Allah'a şükürler olsun ki 24 Haziran seçimlerinde yine Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen destek noktasında Türkiye birincisi olduk. Bu anlamda bizler Bayburt olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve davasının arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Yumak, dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin son derece kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısı dünyanın bugünkü sosyal, siyasal, ekonomik göstergelerine uygun değildir. Cumhurbaşkanımızın da tüm dünyaya ilan ettiği 'Dünya beşten büyüktür' söylemi doğrultusunda Allah nasip ederse ülkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda tekrar ecdadımızın o büyük günlerine, küresel güç Türkiye olarak geri dönecektir. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim arkasındayız."

- "Tüm İslam dünyası ve mazlumlar sevindi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir lider olarak siyasete başlaması ve 2001'de kurduğu AK Parti ile Türkiye'de yalnızca ekonomik iyileşmelerin yaşanmadığı, bunun çok daha ötesinde insani değerler alanında da önemli adımlar atıldığını Bayburt halkının bildiğini kaydeden Yumak, AK Parti iktidarıyla Türkiye'de kişi başına düşen inanç, umut ve güvenin arttığını söyledi.

Yumak, birinci turda neticelenen cumhurbaşkanlığı seçimiyle sadece Türkiye'nin değil tüm İslam dünyası ve mazlumların sevindiğini ifade ederek, "Özellikle Bayburt'ta bu başarının ortaya çıkmasında çok ciddi emeği bulunan Maliye Bakanımız Naci Ağbal'a, Milletvekilimiz Fetani Battal'a, Belediye Başkanımız Mete Memiş'e, önceki dönemlerde partimizde belediye başkanlığı ve milletvekilliği yapmış kıymetli büyüklerimize, parti kurucularımıza, Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına ve tüm teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Bayburt milletvekili seçilen Fetani Battal ise Bayburt'un huzurun başkenti bir şehir olduğunu, Bayburtluların ise huzurun merkezi olan bu topraklarda gerçekten özgür ve bağımsız olmayı esas aldıklarını belirtti.

Bayburt'un, milli bir duruşa sahip olan ve ülkenin gerçek bağımsızlığını hem siyasi hem de ekonomik anlamda kendisine ideal edinen siyasi hareketleri müthiş bir güçle ve yürekten desteklediğini dile getiren Battal, "Dolayısıyla Bayburtluların Sayın Cumhurbaşkanımızı bu derece yüksek bir oyla seçmiş olması hiçbir zaman tesadüfi değildir. Cumhurbaşkanımızın kimliğinde gerçek bağımsızlığı, gerçek özgürlüğü ve gerçek büyük Türkiye'yi görmektedir. Desteğinin merkezi buraya oturmaktadır ve anlamı budur." ifadelerini kullandı.

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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak Bayburt

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