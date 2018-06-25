AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, "Bundan önce 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 81,70 ile yine Türkiye birincisi olmuştuk. Allah'a şükürler olsun ki 24 Haziran seçimlerinde yine Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen destek noktasında Türkiye birincisi olduk." dedi.

Yumak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek seviyede destek veren tüm Bayburt halkına teşekkür etti.

Bayburt halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2002'den bugüne, her zaman en üst seviyede destek verdiğini vurgulayan Yumak, "Bundan önce 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 81,70 ile yine Türkiye birincisi olmuştuk. Allah'a şükürler olsun ki 24 Haziran seçimlerinde yine Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen destek noktasında Türkiye birincisi olduk. Bu anlamda bizler Bayburt olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve davasının arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Yumak, dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin son derece kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: