"Cumhurbaşkanımızın alacağı her oy, şer şebekelerini susturacak"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın alacağı her oy, dünyada karşımızdaki şer şebekelerinin daha çabuk susturulmasına yol açacak." dedi.

Çelik, AK Parti Adana Milletvekili adayı Ramazan Çırak'ın seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, 24 Haziran'ın demokrasi bayramı olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsatan Çelik, "Bu bizim bin yıllık devlet hayatımızda bir ilkti. Şimdi, Türkiye'ye daha büyük hizmetlerin geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyoruz." ifade etti.

Çelik, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge yaklaşık 100 bin kişinin geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bütün arkadaşlarımız oradaydı. Sizlerin çalışmaları sayesinde AK Parti çok güçlü. Burası AK Parti'nin kalelerinden ama çok daha güçlü olmalıyız. Niye? Cumhurbaşkanımızın alacağı her oy, dünyada karşımızdaki şer şebekelerinin daha çabuk susturulmasına yol açacak. Cumhurbaşkanımıza güçlü bir şekilde vereceğimiz her oy, AK Parti adaylarına vereceğimiz her güçlü oy, sonuç olarak Türkiye'nin içinde ve dünyada, ülkemizden yana olanların, milletimizin hayrını isteyenlerin daha çok sevinmesine yol açacak. Cumhurbaşkanımızın sandıktan güçlü bir şekilde çıkması durumunda, gözünüzün önüne şunu getirin, kimler üzülecekler? Türkiye'nin hayrını, iyiliğini, büyümesini, güçlenmesini istemeyenler üzülecekler. Ama dünyanın her tarafındaki mazlumlar, milletimizi sevenler sevinecekler."