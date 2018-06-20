"Cumhurbaşkanımızın alacağı her oy, şer şebekelerini susturacak"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın alacağı her oy, dünyada karşımızdaki şer şebekelerinin daha çabuk susturulmasına yol açacak." dedi.
Çelik, AK Parti Adana Milletvekili adayı Ramazan Çırak'ın seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, 24 Haziran'ın demokrasi bayramı olacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsatan Çelik, "Bu bizim bin yıllık devlet hayatımızda bir ilkti. Şimdi, Türkiye'ye daha büyük hizmetlerin geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyoruz." ifade etti.
Çelik, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge yaklaşık 100 bin kişinin geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bütün arkadaşlarımız oradaydı. Sizlerin çalışmaları sayesinde AK Parti çok güçlü. Burası AK Parti'nin kalelerinden ama çok daha güçlü olmalıyız. Niye? Cumhurbaşkanımızın alacağı her oy, dünyada karşımızdaki şer şebekelerinin daha çabuk susturulmasına yol açacak. Cumhurbaşkanımıza güçlü bir şekilde vereceğimiz her oy, AK Parti adaylarına vereceğimiz her güçlü oy, sonuç olarak Türkiye'nin içinde ve dünyada, ülkemizden yana olanların, milletimizin hayrını isteyenlerin daha çok sevinmesine yol açacak. Cumhurbaşkanımızın sandıktan güçlü bir şekilde çıkması durumunda, gözünüzün önüne şunu getirin, kimler üzülecekler? Türkiye'nin hayrını, iyiliğini, büyümesini, güçlenmesini istemeyenler üzülecekler. Ama dünyanın her tarafındaki mazlumlar, milletimizi sevenler sevinecekler."
- "16 senede 100-200 yıllık yol yürüdük"
Bakan Ömer Çelik, yeni dönemde Türkiye'de daha dinamik ve kuvvetli işlere imza atacaklarını bildirdi.
AK Parti iktidarları döneminde çok önemli işlere imza attıklarına işaret eden Çelik, "Son 16 sene içerisinde 100-200 yıllık yol yürüdük. Geçmişte 20-30 ve 50 yılda yapılmayan işleri, 6 ayda, 1-2 senede yaptık. Bundan çok daha fazlasını yapabileceğimiz bir enerjiye ve dinamiğe sahibiz. Aynı zamanda da böyle bir sisteme geçiyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve milletvekili adaylarının sandıklardan çok güçlü bir şekilde çıkması durumunda, Türkiye'de demokrasi bayramı yaşanmasının yanı sıra Filistin'de, Arakan'da, Somali'de ve şehitliklerinin bulunduğu her yerde bayram kutlanacağını vurguladı.
Partililere çok çalışmaları konusunda çağrıda bulunan Çelik, "Seçime kalan 3-4 günde kararsız kardeşlerimize ulaşalım. Onların Cumhurbaşkanımıza ve adaylarımıza oy vermesinin ne kadar önemli olduğunu anlatalım. Aldığımız her oy, elde ettiğimiz her puan Türkiye'nin önündeki engellerin daha kolay kaldırılmasını, Türkiye'nin yoluna daha hızlı ilerlemesini sağlayacak. Dolayısıyla hiçbir oyun heba olmaması lazım. Her oyun sandıkta tecelli etmesi lazım ve inşallah Cumhurbaşkanımız ve partimizin lehine tecelli edecek." dedi.
-"Türkiye'yi büyüttük"
Çelik, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da Türkiye'yi büyüttüklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugün Türkiye aleyhine konuşanlar 24 Haziran'dan sonra göreceksiniz, Türkiye'den ilk randevu isteyenler olacaklar. İlk önce onlar gelmek isteyecek. Ülkemize, milletimize, devletimize güveneceğiz. Birlik ve dirlik içerisinde olmamız lazım. Bu çocukların geleceği için, bu ülkeyi daha iyi noktalara getirmek için yapmamız gerekenleri fazlasıyla gerçekleştirmemiz lazım. Dolayısıyla buradaki kardeşlerimizin çalışkanlığı, gayreti, dirayetinin farkındayız. Fakat sizden istirhamım, kararsız arkadaşlarımıza, 'diğer partililere oy vereceğim' diyenlere ulaşalım, aynı istikamette beraber yürüyelim."
Burada kendisinin yanına gelen bir çocukla ilgilenen, onunla bilek güreşi yapan Çelik, daha sonra AK Parti Adana Milletvekili adayı Zekeriya Yıldızoğlu'nun da seçim ofisin ziyaret etti.
Çelik ardından, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Adana İl Başkanlığının eski yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Sürerdamar'ın evine taziye ziyaretinde bulundu, daha sonra Adnan Menderes Bulvarı'nda vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.
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