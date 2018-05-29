HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Cumhurbaşkanımızın tekrar güçlü bir şekilde devam etmesi önemli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 22:14 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Cumhurbaşkanımızın tekrar güçlü bir şekilde cumhurbaşkanı olarak devam etmesi bizim için de önemli, dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için de önemli"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimlerden sonra cumhurbaşkanı olarak devam etmesinin hem ülke hem de dünyadaki mazlum ve mağdurlar için önemli olduğunu söyledi.

Arslan, kentte bir otelde düzenlenen iftar programında, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Bakan Arslan, yapılan çalışmalarla insanların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Sizin vereceğiniz destekle, sizin edeceğiniz duayla 24 Haziran sonrası da ilimiz adına ülkemize hizmet edeceğiz, insanımıza hizmet edeceğiz." dedi.

Bölgede demiryolları, karayolları ve lojistik merkezinin yapıldığını hatırlatan Arslan, "Allah'a şükürler olsun bizim söyleyebilecek lafımız var, bizim insanımızın karşısına çıkacak yüzümüz var. Çünkü AK Parti olarak 15 yıldır ülkenin her yerinde çok şey yaptığımız gibi, Kars'ta da Allah'a şükür çok şey yaptık." ifadesini kullandı.

Ahmet Arslan, Kars'ta başlayan, biten ve devam eden bir çok proje olduğunu belirterek, "Özellikle proje aşamasında olanlar, başlaması gerekenler konusunda ise sizlerle birlikte bu işin takipçisi olacağız. Diğer bölgelerle aramızda olan kalkınmışlık farkını inşallah böylece gidereceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli çalışmalar yaptığının altını çizen Arslan, "Cumhurbaşkanımızın tekrar güçlü bir şekilde cumhurbaşkanı olarak devam etmesi bizim için de önemli, dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için de önemli. Ve Meclisimizin de çok güçlü bir şekilde çalışması ve ilimizin Mecliste çok iyi bir şekilde temsil edilmesi de önemli. Allah'ın izniyle biz 3 kişi giderek bunun da gereğini yapacağız. Bu anlamda da ilimize hizmetler getireceğiz." şeklinde konuştu.

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanıEski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı
Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!

İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.