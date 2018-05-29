"Cumhurbaşkanımızın tekrar güçlü bir şekilde devam etmesi önemli"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimlerden sonra cumhurbaşkanı olarak devam etmesinin hem ülke hem de dünyadaki mazlum ve mağdurlar için önemli olduğunu söyledi.

Arslan, kentte bir otelde düzenlenen iftar programında, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Bakan Arslan, yapılan çalışmalarla insanların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Sizin vereceğiniz destekle, sizin edeceğiniz duayla 24 Haziran sonrası da ilimiz adına ülkemize hizmet edeceğiz, insanımıza hizmet edeceğiz." dedi.

Bölgede demiryolları, karayolları ve lojistik merkezinin yapıldığını hatırlatan Arslan, "Allah'a şükürler olsun bizim söyleyebilecek lafımız var, bizim insanımızın karşısına çıkacak yüzümüz var. Çünkü AK Parti olarak 15 yıldır ülkenin her yerinde çok şey yaptığımız gibi, Kars'ta da Allah'a şükür çok şey yaptık." ifadesini kullandı.

Ahmet Arslan, Kars'ta başlayan, biten ve devam eden bir çok proje olduğunu belirterek, "Özellikle proje aşamasında olanlar, başlaması gerekenler konusunda ise sizlerle birlikte bu işin takipçisi olacağız. Diğer bölgelerle aramızda olan kalkınmışlık farkını inşallah böylece gidereceğiz." diye konuştu.