"Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşuyoruz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi İstanbul il başkanları, vatandaşları yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek törene davet etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı yazılan destanın ikinci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler Abidesi önünde düzenlenecek etkinliğe çağırdı. Şenocak, paylaşımında, "Liderine güvenen bir milletin ve milletine güvenen bir liderin yazdığı 15 Temmuz destanının yıl dönümünde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşuyoruz." ifadelerini kullandı. - "Yenikapı ruhu ve Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da sokaklarda sağlanmıştır" MHP İl Başkanı Birol Gür ise 15 Temmuz 1946'da çok partili siyasi hayata geçişten bu yana Türkiye'nin birçok darbe gördüğünü ancak 15 Temmuz'daki darbe girişiminin bunlardan farklı olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine klik olarak yerleşen bir örgütün iç savaş çıkartacak bir kalkışma içerisinde girdiğini ifade eden Gür, "15 Temmuz ayrıca demokrasiye darbe vuracak bir kalkışma. Çeşitli etnik grupların bu darbe girişimi sonrasında isyana dönük bir hevesinin tezahürü olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda Batı ile ilişkileri son zamanlarda tek taraflı olan Türkiye'nin yerli ve milli duruşunun önüne set çekme kalkışmasıdır." diye konuştu. 15 Temmuz'un farklı yönleriyle değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Gür, şöyle konuştu: "Bu meselede milliyetçilik ve demokrasiyi eşitleyen MHP Genel Başkanımızın da yaptığı açıklamayla demokrasiden ve hükümetten yana tavır alarak üniter yapının korunması için net bit tavır sergilendi. O gün Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı hem halk nezdinde hem de devlet içerisinde, devletini ve milletini seven kadroların demokrasiden yana tavır alıp etkin rol oynamasında etkili olmuştur. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz sokağa çıkmış ve millet iradesini korumak için silaha topa tüfeğe tanka karşı gövdesini siper etmiştir. Dün dedelerinin bu vatan uğruna verdiği canın bir örneğini de göstererek can verebileceğini göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur' ifadesiyle damarlarındaki asil kanın bitmediğini tükenmediğini o gece dosta düşmana göstermiştir."