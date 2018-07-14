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"Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşuyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:51 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "Liderine güvenen bir milletin ve milletine güvenen bir liderin yazdığı 15 Temmuz destanının yıl dönümünde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşuyoruz" - MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür: - "Bu partiler üstü bir meseledir. İstanbullu vatandaşlarımız ve MHP'ye gönül veren ülküdaşlarımız da elbette bu çağrıya uyacaklardır" - Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican: - "Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak iştirak edeceğiz. 15 Temmuz’un ikinci yılında, o günün anısına, şehitlerimizin anısına, gazilerimizin anısına, birliğimiz beraberliğimiz adına tüm programlara iştirak edeceğiz inşallah"

İSTANBUL (AA) - AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi İstanbul il başkanları, vatandaşları yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek törene davet etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı yazılan destanın ikinci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler Abidesi önünde düzenlenecek etkinliğe çağırdı.

Şenocak, paylaşımında, "Liderine güvenen bir milletin ve milletine güvenen bir liderin yazdığı 15 Temmuz destanının yıl dönümünde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yenikapı ruhu ve Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da sokaklarda sağlanmıştır"

MHP İl Başkanı Birol Gür ise 15 Temmuz 1946'da çok partili siyasi hayata geçişten bu yana Türkiye'nin birçok darbe gördüğünü ancak 15 Temmuz'daki darbe girişiminin bunlardan farklı olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine klik olarak yerleşen bir örgütün iç savaş çıkartacak bir kalkışma içerisinde girdiğini ifade eden Gür, "15 Temmuz ayrıca demokrasiye darbe vuracak bir kalkışma. Çeşitli etnik grupların bu darbe girişimi sonrasında isyana dönük bir hevesinin tezahürü olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda Batı ile ilişkileri son zamanlarda tek taraflı olan Türkiye'nin yerli ve milli duruşunun önüne set çekme kalkışmasıdır." diye konuştu.

15 Temmuz'un farklı yönleriyle değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Gür, şöyle konuştu:

"Bu meselede milliyetçilik ve demokrasiyi eşitleyen MHP Genel Başkanımızın da yaptığı açıklamayla demokrasiden ve hükümetten yana tavır alarak üniter yapının korunması için net bit tavır sergilendi. O gün Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı hem halk nezdinde hem de devlet içerisinde, devletini ve milletini seven kadroların demokrasiden yana tavır alıp etkin rol oynamasında etkili olmuştur. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz sokağa çıkmış ve millet iradesini korumak için silaha topa tüfeğe tanka karşı gövdesini siper etmiştir. Dün dedelerinin bu vatan uğruna verdiği canın bir örneğini de göstererek can verebileceğini göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur' ifadesiyle damarlarındaki asil kanın bitmediğini tükenmediğini o gece dosta düşmana göstermiştir."

Gür, Türkiye'de FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede Türk milletinin Yenikapı ruhu ve Cumhur ittifakı ile şekillenen birlikteliğinin 15 Temmuz'da sokaklarda sağlandığını kaydetti.

15 Temmuz'un ikinci yılında düzenlenen anma etkinliklerine katılacaklarını belirten Gür, "Cumhurbaşkanlığı makamı daveti yapmakta olup bu partiler üstü bir meseledir. İstanbullu vatandaşlarımız ve MHP'ye gönül veren ülküdaşlarımız da elbette bu çağrıya uyacaklardır." şeklinde konuştu.

- "Alperenler köprüde olacak"

Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican da FETÖ'nün darbe girişimini şiddet ve nefretle bir kere daha kınadığını belirterek, şehitlere rahmet, gazilere ise şifa diledi.

Mican, Türk milletinin tarihteki kahramanlık destanlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk milletinin, tarihin derinliklerinden bugüne kadar gözlemlediğimiz zaman, en kritik dönemlerde, inançla, imanla, büyük bir kararlılıkla bağımsızlığına, istiklaline, özgürlüğüne, milli iradeye sahip olduğunu ve bayrağına sahip çıktığını görüyoruz. Her şeyden önce tanka, topa, kurşunlara, göğsüyle, iman gücüyle, inanç gücüyle müdahale ederek devletin geleceğini, bağımsızlığını, istiklalini, istikbalini elde eden yegane millet dünya üzerinde Türk milletidir."

Birlik ve beraberlik adına 15 Temmuz'un 2. yılında gerçekleştirilecek tüm anma programlarına katılacaklarını ifade eden Mican, "Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak iştirak edeceğiz. 15 Temmuz’un ikinci yılında, o günün anısına, şehitlerimizin anısına, gazilerimizin anısına, birliğimiz beraberliğimiz adına tüm programlara iştirak edeceğiz inşallah." diye konuştu.

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Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican MHP İl Başkanı Birol Gür

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