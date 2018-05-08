Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandasına gözaltı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettiği, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Kahta ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak, suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak ile nefret ve ayrımcılık suçlarını teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilmesi üzerine A.Ö. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelinin ilçedeki evinde yapılan aramada, iki ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 4 fişek ile bir ruhsatsız otomatik av tüfeği ve şüpheli A.Ö'nün erişimindeki 2 cep telefonuna el konuldu.

Şüpheli A.Ö. ile zanlıyla aynı evde birlikte yaşayan M.Ö. gözaltına alındı.

