Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklama

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Yaşar Ş'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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