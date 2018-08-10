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Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklama

NİĞDE (AA) - Niğde'de sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Vedat T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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cumhurbaşkanı HAKARET Niğde tutuklama

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