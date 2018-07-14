"Cumhurbaşkanı'nı Menderes'in yalnızlığına bırakmamak için sokağa çıktık"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemek isterken Jandarma Genel Komutanlığı yakınlarında vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Taha Bilgin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Adnan Menderes'in yalnızlığına bırakmamak için 'Ölür müyüz, başımıza bir şey gelir mi?' diye düşünmeden, vatanı savunma fırsatının elimize geçtiğine inanarak sokağa çıktık ve darbeye karşı koymaya çalıştık. Darbecilere istediklerini sonucu vermediğimiz için mutlu ve gururluyum." dedi.

Darbe girişimi gecesi demokrasiyi korumaya çalışmanın gururunu yaşayan 24 yaşındaki Taha Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunu, yüksek lisans için başvurduğunu söyledi.

Çift ana dal eğitimi kapsamında endüstri mühendisliği de okuduğunu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tesislerinde staj yaptığını belirten Bilgin, arkadaşlarıyla yurda dönerken Jandarma Genel Komutanlığı önünde çatışma olduğunu gördüklerini, yurda vardıklarında Başbakan Binali Yıldırım ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondaki açıklamaları sonrası sokağa çıktıklarını anlattı.