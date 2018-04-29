Cumhurbaşkanının talimatıyla şehidin yetimhane vasiyeti yerine getiriliyor

Erdoğan, "Rabbim yar, yardımcısı olsun. Şehidimizin o değerli vasiyeti vardı, yetimhane meselesi. O değerli vasiyeti de inşallah yerine gelecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. İnşallah onunla da anılmaya devam edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun, sağ olsun." dedi.

Anne ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Amin Cumhurbaşkanım, sağ olun. Allah razı olsun." diyerek telefonu oğlu Baha Çalışkan'a verdi.

Erdoğan, şehidin kardeşi Çalışkan'a da başsağlığı dileyerek, ağabeyinin yetimhane vasiyetini Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in takip edeceğini ifade etti.

Türel, şehit ailesine, "Cumhurbaşkanımızın talimatı olmuştu, sevgi evine isminin verilmesiyle ilgili. Ben Cumhurbaşkanımızın bu haberi vermesini istemiştim. Bugün de denk geldi, aradı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah vasiyeti yerine gelecek." ifadelerini kullandı.

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında yaşanan patlamada şehit düşen Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan, memleketi Burdur'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Şehidin şehadetinden sonra adına yetimhane yapılmasını vasiyet ettiği yazısı ortaya çıkmıştı.

Şehit Çalışkan'ın vasiyetinde şu ifadeler yer almıştı:

"Vasiyetname. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'dan gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin vasiyetname olmasını ve anonim olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarını TSK'nın karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla şehidin ismiyle yetimhane açılması vasiyeti, Başkan Türel tarafından yerine getirilecek.

