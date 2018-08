Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı

"Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, demokrasiye geçişimizin bedelini canıyla ödeyen şehit başvekil Adnan Menderes'i, dünyanın yeniden yapılandığı kritik bir dönemde Türkiye'nin bu değişimin gerisinde kalmamasını sağlayan rahmetli Turgut Özal'ı ve isimlerini burada zikredemediğim istikbalimizin ve istiklalimiz için emeği geçmiş ecdadımızın her birini hayırla yad ediyorum."

"Bakanlarımızın her biri kendi alanlarıyla ilgili tüm projeleri, planları, Cumhurbaşkanlığı manifestosunda ve AK Parti seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerimizi baştan sona gözden geçirdiler. Bunlardan 100 gün içinde yapacaklarımızı maddeler halinde listeleyip, bütçeleriyle birlikte bir araya getirdik. Aslında ilk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400'üne milletimize açıklayacağımız programda yer verdik.

Bir başka projemiz de tüm icraatların, planların, projelerin ülke geneli ve bölgesel ölçek yanında 81 il bazında takibini sağlayacak bir sistemi, en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmaktır.

Böylece tüm icraatları ve yatırımları Ankara'dan illerimize ve illerimizin her birinden Ankara'ya uzanan karşılıklı etkileşime dayalı bir sistemle takip etme imkanına kavuşacağımıza inanıyorum."

- "Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum"

Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların her birinin elbette 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok değerli projeleri bulunduğunu bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar içinde savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum.

Programımızda yer alan 400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir.

Her birini yakından takip ettiğim bu projelerde, 100 günlük dönemde elde edeceğimiz ilerleme, yeni dönemdeki hedeflerimiz bakımından kritik ehemmiyete sahiptir.

Türkiye'nin her alanda tehdide ve baskıya maruz kaldığı bir dönemde, kendi göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma bizim için kıymetlidir. Bu projeler, lazer silahından uydu ve uydu fırlatma projelerine, SİHA ve İHA'ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve muharip savaş uçağı tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.