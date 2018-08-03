Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta Vadeli Programı ağustos sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin eylem planını açıkladı. Başkan Erdoğan, 100 günlük icraat programını açıklarken hitap ettiği kürsünün arkasında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin üyeleri de yer aldı. Erdoğan, konuşmasını yaparken barkovizyonda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısı ve açıklanan eylem planına ilişkin görsellere yer verildi. Konuşmasına, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmen geçtiğimiz 24 Haziran seçim sonuçlarının bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diyerek başlayan Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip yönetim sistemi arayışında, tarihi bir dönüşümün başarıyla tamamlandığını söyledi.

Erdoğan, geçmişteki örneklerinden farklı olarak bu dönüşümün tamamen demokratik sistem içinde gerçekleştiğinin altını çizdi. Milletin bizatihi kendisinin, onun temsil mercii olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve siyaset kurumunun iradesiyle hayata geçen yeni yönetim sisteminin, demokrasi tarihinin zirvesini oluşturduğuna inancını dile getiren Erdoğan, "Darbeler, muhtıralar, türlü müdahaleler, geriye doğru baktığımızda pek çoğunu üzüntüyle karşıladığımız nice acı hadiselerin ardından böyle bir demokratik olgunluğa erişmiş olmamızı, en büyük kazanımımız olarak görüyorum." diye konuştu. Erdoğan, bu vesileyle Malazgirt'te kazanılan zaferle bu toprakları ebedi vatan olarak bırakan Sultan Alparslan'dan başlayarak, coğrafyadaki ilk devlet olan Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Süleyman Şah'ı, Osmanlı çınarını bu topraklara diken Ertuğrul Bey'i ve Osman Gazi'yi, Avrupa'nın kapılarını Osmanlı'ya açan ve türbesi Kosova-Priştine'de bulunan Sultan 1. Murat Hüdavendigar'ı, İstanbul'u fethederek çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Hicaz Bölgesi'ne, oradaki kutsal beldelere ve kutsal emanetlere hizmet etme şerefini milletimize kazandıran Yavuz Sultan Selim Han'ı yad etti.

Osmanlı'nın son döneminde izlediği usta siyasetle devleti yıllarca ayakta tutan ekonomik ve siyasi atılımların mimarı Sultan Abdülhamid-i Sani Han'ı anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, demokrasiye geçişimizin bedelini canıyla ödeyen şehit başvekil Adnan Menderes'i, dünyanın yeniden yapılandığı kritik bir dönemde Türkiye'nin bu değişimin gerisinde kalmamasını sağlayan rahmetli Turgut Özal'ı ve isimlerini burada zikredemediğim istikbalimizin ve istiklalimiz için emeği geçmiş ecdadımızın her birini hayırla yad ediyorum." - "Üst düzey yöneticilerimizle ilgili hazırlıklarımız hızla ilerliyor" Başkan Erdoğan, amaçlarının ecdattan aldıkları emaneti daha da yükseğe çıkartarak, gelecek nesillere aktarmak olduğunu dile getirdi. Bugünkü proje toplantısını işte bu yolda atılmış küçük ama önemli bir adım olarak gördüğüne işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Mecliste ettiğimiz yeminle birlikte sistemin fiilen işlemeye başladığı 9 Temmuz gününden bu yana gerek şahsım gerek bakanlarım yoğun bir mesai içindedir.

Bir yandan yeni yönetim sisteminin o mimarisini oluşturuyor, diğer yandan milletimize verdiğimiz sözleri hayata geçirecek programları, projeleri hazırlıyoruz.

Tüm bunları devlet işlerinde, millete sunulan hizmetlerde en küçük bir aksamaya meydan vermeyecek şekilde yürütüyoruz.

Anayasa değişikliğine uygun şekilde, yeni sisteme geçişin gereği olarak ilga edilmesi gereken kanunları yürürlükten kaldırdık, bunların yerini alacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini de yayımlamaya başladık.

İlk iş olarak Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın yeni teşkilat yapılarını oluşturduk, bakanlarımızın atamalarını da hemen yaptık." Erdoğan, kabinenin bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakandan oluştuğunu anlatarak, "Bakan yardımcılarımızın önemli bir bölümünü atadık, üst düzey yöneticilerimizle ilgili hazırlıklarımız da hızla ilerliyor.

Yeni kurulan başkanlıkların, kurulların ve ofislerin işler hale getirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor." dedi. - "100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçe" Bugün de ilk 100 günlük icraat programını milletle paylaştıklarını belirten Erdoğan, Orta Vadeli Programı ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planladıklarını açıkladı. Başkan Erdoğan, 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarına başladıklarını, kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

100 Günlük İcraat Programı'nın koordinasyonunun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yürüttüğünü bildiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bakanlarımızın her biri kendi alanlarıyla ilgili tüm projeleri, planları, Cumhurbaşkanlığı manifestosunda ve AK Parti seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerimizi baştan sona gözden geçirdiler.

Bunlardan 100 gün içinde yapacaklarımızı maddeler halinde listeleyip, bütçeleriyle birlikte bir araya getirdik.

Aslında ilk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir.

Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400'üne milletimize açıklayacağımız programda yer verdik. Sizlere dağıtılan kitapçıkta tamamı yer alan bu 400 projeyi başlıklarıyla zikretmek dahi tüm günümüzü alacağı için burada sadece bazı başlıkları, görsel malzemeler eşliğinde ifade etmekle yetineceğiz.

Cumhurbaşkanlığımıza ve bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın, 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirecekleri bu 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır.

Bu projeleri hazırlarken, ilave kaynak ihtiyacı doğmamasına, mevcut bütçe imkanlarıyla yürütülebilmesine özellikle dikkat ettik."

- "Maliyetleri azaltan e-devlet sistemini etkinleştireceğiz" Erdoğan, milli eğitimle ilgili küçük bir istisna dışında, bu ilkeden sapmadan programı oluşturduklarını ifade etti. AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri bütçe disiplinine özel önem veren bir parti olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ekonomide bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli unsurlardan biri de bütçe disipliniyle ilgili hassasiyetimizdir.

İnşallah, önümüzdeki dönemde de aynı şekilde devam edeceğiz. Kaynakların çeşitlendirilmesi burada çok büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, yeni yönetim mimarisini oluştururken, tüm kurumları ilgili bakanlıklar bünyesinde toplamaya özen gösterdiklerini söyledi. Genelkurmay, Diyanet İşleri Başkanlığı, MİT, MGK, Savunma Sanayi gibi belli yerler dışındaki tüm kurumların, faaliyet alanlarıyla ilgili bakanlıklar bünyesinde çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Böylece Cumhurbaşkanlığını, tüm bakanlıkların ve kurumların faaliyetlerini daha iyi, daha etkin yönetebilecek bir yapıya kavuşturduk.

Cumhurbaşkanlığının kendisinin doğrudan yürüteceği faaliyetleri de bu anlayışla sınırlı tuttuk.

Bu projelerden biri, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, hızlandıran ve maliyetleri azaltan e-devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır.

Bir başka projemiz de tüm icraatların, planların, projelerin ülke geneli ve bölgesel ölçek yanında 81 il bazında takibini sağlayacak bir sistemi, en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmaktır.

Böylece tüm icraatları ve yatırımları Ankara'dan illerimize ve illerimizin her birinden Ankara'ya uzanan karşılıklı etkileşime dayalı bir sistemle takip etme imkanına kavuşacağımıza inanıyorum." - "Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum" Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların her birinin elbette 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok değerli projeleri bulunduğunu bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Bunlar içinde savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum.

Programımızda yer alan 400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir.

Her birini yakından takip ettiğim bu projelerde, 100 günlük dönemde elde edeceğimiz ilerleme, yeni dönemdeki hedeflerimiz bakımından kritik ehemmiyete sahiptir.

Türkiye'nin her alanda tehdide ve baskıya maruz kaldığı bir dönemde, kendi göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma bizim için kıymetlidir. Bu projeler, lazer silahından uydu ve uydu fırlatma projelerine, SİHA ve İHA'ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve muharip savaş uçağı tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.