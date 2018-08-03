Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığının, yeni bakanlıklardan birisi olduğunu anımsatan Erdoğan, geçmişte Başbakan Yardımcılığına bağlı olan Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığının bütçe dışındaki birimlerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bakanlık vasıtasıyla kamunun mali kaynaklarının tek elde toplandığını söyledi. Erdoğan, geçen 16 yılda elde edilen makroekonomik başarılarda, bu alanda gerçekleştirilen hamlelerin büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Bu politikalar sayesinde kişi başı milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara, yıllık ihracatımızı 36 milyar dolardan temmuz ayı itibarıyla 163 milyar dolara çıkardık, kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'tan yüzde 8,4'e düşürdük." bilgisini verdi.

Türkiye büyüdükçe ve geliştikçe her alanda olduğu gibi makroekonomideki ölçeklerin de değiştiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin artık daha iddialı hedeflerinin olduğunu, dolayısıyla buna uygun ekonomi politikalarına ihtiyacın arttığını dile getirdi. - "Hepsini aştık, bunu da aşacağız" Erdoğan, son yıllarda ardı ardına yaşanan gelişmelerin, ekonomi alanındaki programları yavaşlattığını belirterek, şöyle konuştu: "Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki hadiselerin hedefinde ekonomimizin de bulunduğunu görüyoruz. Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Bu tuzakları bize çok kurdular, hepsini de aştık. Bunu aşacağız. Bunun için 100 Günlük İcraat Programımızı bütçe disiplininden taviz vermeden hazırladık. Kamu idarelerinin harcamalarında tasarrufu azami düzeye çıkartacak tedbirleri alıyoruz. Aynı şekilde kamu kurumlarının mali kaynaklarını tek hesapta izleyerek, kamu nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz. Kamunun borçlanma maliyetlerini düşürmek de önümüzdeki dönemdeki bir başka önemli hedefimizdir.

Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek, yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi burada planlıyoruz. Buradan milletime de tekrar sesleniyorum: Yastık altından dövizlerinizi, dolarlarınızı, avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın, TL'ye, nakde dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Ben milletime inanıyorum. Bunu 2008-2009, orada da yaptılar, biz milletimize çağrımızı yaptık, milletimiz de adımını attı, iş bitti. Şimdi milletimin aynısını yapacağına inanıyorum, güveniyorum." Kredi derecelendirme kuruluşlarının objektif olmayan raporları sebebiyle karşılaşılan zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneldikleri bilgisini veren Erdoğan, dış borçlanma işlemlerinde ne kadar çeşitlendirmeye gidilirse risklerin o derece dağıtılmış ve azaltılmış olacağını kaydetti. Erdoğan, "Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuan'ı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz." dedi. - Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılıyor Borçlanma maliyetlerinde sağlanacak avantajları, makroekonomik hedeflere ulaşmak için değerlendireceklerini dile getiren Erdoğan, Kalkınma Bankasını, cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek bankacılık modeli doğrultusunda yeniden yapılandırdıklarını, böylece gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankacılığını Türkiye'ye taşıyacak sistem oluşturduklarını anlattı.

Yatırımcı tabanını genişleterek alternatif finansman kaynaklarına yöneldiklerini söyleyen Erdoğan, katılım bankalarının, kalkınma ve yatırım bankalarına faizsiz sistemle kaynak kullandırmasını temin ederek, bu sektörün büyümesini sağladıklarını belirtti. Erdoğan, interaktif vergi dairesinde verilen hizmet adedini 35'ten 45'e çıkarttıklarını ifade etti. - "Emniyet teşkilatımız, bu virüsten büyük ölçüde temizlendi" Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığının, gerek terörle mücadelede ve asayiş hizmetlerinde gösterdiği başarılarla gerekse diğer alanlardaki çalışmalarıyla Türkiye'de huzurun teminatı olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar farklı ve tehlikeli terör örgütlerinin tehdidi altında bulunduğunu ve bu dönemde İçişleri Bakanlığına daha büyük görevler düştüğünü dile getiren Erdoğan, FETÖ'nün hedefindeki kurumların başında gelen emniyet teşkilatının, bu virüsten büyük ölçüde temizlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının da katılımıyla daha da güçlenen Bakanlığımız, terör örgütlerine göz açtırmayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz arasındaki iş birliği ve uyumun zirveye ulaşmış olması, terörle mücadele operasyonlarımızın etkinliğini artırdı.

100 Günlük İcraat Programımız kapsamında doğu sınırlarımızda halen fiziki güvenlik ve aydınlatma projelerimiz de devam ediyor ve tamamlıyoruz. Güvenlik yollarımızın uzunluğunu yüzde 10 artırarak 2 bin 526 kilometreye çıkartıyoruz." - 295 belgeden daha vazgeçiliyor Bürokrasiyi azaltmak amacıyla vatandaşlardan Bakanlığın çeşitli işlemleri için talep edilen ve kaldırılan 750 belgeye ek olarak 295 belgeden de vazgeçtiklerini bildiren Erdoğan, Bakanlığın 15 ayrı hizmetini daha e-devlet üzerinden sunarak önemli bir tasarrufa gittiklerini vurguladı. Erdoğan, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ni yüzde 20, Mobil Plaka Tanıma Sistemi'ni yüzde 27 oranında yaygınlaştırdıklarını kaydetti. Erdoğan, e-Belediye Projesi ile belediyelerin yazılımlarının ortak platformda buluşturulması çalışmalarında yüzde 15 daha ilerleme sağlandığı bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ildeki İl Koordinasyon Kurulu faaliyetlerini, yatırımların her aşamasının anlık takibine imkan verecek şekilde izlediklerini, uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilde daha narkotimler kurduklarını ve 81 ilin tamamını bu kapsama aldıklarını anlattı.

Erdoğan, tüm acil çağrı hizmetlerinin birleştirildiği 112 merkezlerinin sayısının 32'den 42'ye çıkarıldığını, düzensiz göçün önlenmesi çalışmaları için İstanbul-Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale'de 4 yeni geri gönderme merkezi daha kurulduğunu, geçici barınma merkezlerinden 5 tanesinin daha iyi koşullardaki merkezlere nakledildiğini söyledi. Terörle daha etkin mücadele için Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İHA Komutanlığı kurduklarına işaret eden Erdoğan, "Jandarmaya 2 genel maksat helikopteri ve 6 silahlı insansız hava aracı daha kazandırıyoruz. FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesini tamamlıyoruz." dedi. Şahsa ve mala karşı işlenen suçların yüzde bir azaltılmasını, bu türdeki suçların aydınlatılma oranlarının da yüzde bir artırılmasını hedeflediklerini belirten Erdoğan, bunun için jandarma ve emniyetin balistik analiz sistemlerindeki ortak sorgu imkanlarını da geliştirdiklerini söyledi. Erdoğan, "Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz. Emniyet ve jandarmayı 459 yeni zırhlı araçla takviye ediyoruz." bilgisini verdi.

- "Kültür ve Turizm Bakanlığı çok büyük atılımlar gerçekleştirecek" Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığının çok önemli görevlere sahip bulunmasına rağmen bir türlü arzuladıkları neticeleri elde edemedikleri bir bakanlık olduğunu belirterek, "İnşallah yeni dönemde sektörün içinden gelen bir arkadaşımızla Kültür ve Turizm Bakanlığımızı yürüteceğiz. İnşallah yeni dönemde bu bakanlığımızın çok büyük atılımlar gerçekleştireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Turizm alanında özel sektörün gayretleriyle elde edilen başarılı sonuçların, son dönemde yaşanan talihsiz hadiselerle bir parça gölgelendiğini dile getiren Erdoğan, sektörde geçen yıldan itibaren başlayan toparlanmanın, bu yıl "patlamaya" dönüştüğünü vurguladı. Erdoğan, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında turizmde yeni pazarlara açıldıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi: "Nüfus ve ekonomi olarak dünyanın en büyük gücü haline gelen Çin'in turizm pazarındaki payımızı artırmak için eylem planı hazırlıyoruz. Turizm yatırımlarımızı geliştirmeye yönelik projelerle daha büyük sıçramaların altyapısını kuruyoruz.