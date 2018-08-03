Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracatta yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarıdır. Bunun için gereken ülke stratejilerini ve eylem planlarını hazırlıyoruz." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında, kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'nin gelişmesinde ve kalkınmasında kritik öneme sahip çalışmalar yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulan 110 yeni organize sanayi bölgesiyle 1 milyon 375 bin kişiye istihdam sağlandığını hatırlattı. Toplam patent başvuru sayısının 10 kattan, yerli patent başvuru sayısının ise 21 kattan fazla artırıldığını anlatan Erdoğan, marka başvurularında 4,5 kata, tasarım başvurularında da 2,5 kata varan bir artış olduğunu bildirdi. Başkan Erdoğan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayısının 3'ten 81'e çıkarıldığını, buralarda üretilen teknolojilerle 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ifade etti.

Ar-Ge merkezlerini yaygınlaştırarak yüksek teknolojiye yönelik çalışmaların önünün açıldığını dile getiren Erdoğan, KOBİ'lerin ekonominin "itici gücü" haline getirildiğini anlattı. - "KOBİ'lere verilen desteği artıracağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi projelerine yönelen firmalara her aşamada destek verildiğini, bilişim alanında da Türkiye'yi marka haline dönüştürecek adımların atıldığını kaydetti. "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında yüksek teknolojili ürünlere destek sağlamak için fon şirketleriyle protokoller imzalanacağını aktaran Erdoğan, KOBİ'lere verilen desteğin artacağını belirtti. Stratejik ürünler başta olmak üzere yazılımdan makine teçhizatına kadar her alanda KOBİ'lerin yanında olunacağını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansının kurulacağını, böylece Türkiye'nin uzay çalışmalarında daha etkin bir şekilde yerini alacağını söyledi. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan füzelerin, hassas güdüm kitleri ve elektronik kripto anahtarları gibi savunma sanayi projelerinin tesliminin hızlanacağını bildirdi.

Yerli uydular için projeler geliştirecek Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezinin açılacağını ifade eden Başkan Erdoğan, yüksek güçlü lazer silah sistemlerinin araca takılı testlerine başlanacağını dile getirdi. "Milli Güvenli Veri Depolama Sistemini üniversitelerimizin ortak kullanımına sunuyoruz." diyen Erdoğan, milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini, TAİ, TÜBİTAK, BİLGEM, MAM gibi kritik kurumlarla gerçekleştirileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük tematik teknoparkımız olan 3,5 milyon metrekare alanda kurulan Bilişim Vadisi'nin de ilk etabının ikinci kısmını tamamlıyoruz.

81 ilimizde 100 adet dene yap teknoloji atölyesinin kuruluş sözleşmelerini imzalıyoruz." bilgisini paylaştı. - "108 milyar lira çiftçilerimize destek verdik" Ar-Ge merkezleri sayısının yüzde 10, tasarım merkezleri sayısının ise yüzde 8 artırılacağını anlatan Erdoğan, Kara Araçları Test Merkezi'nin fizibilite çalışmalarının bitirileceğini, Sanayi İşbirliği Programı kapsamında kamu ihalelerine hazırlanan firmaların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla yerlileştirme ve teknoloji kazanımı fırsatından faydalanmaya davet etti.

Recep Tayyip Erdoğan, kamu ihalelerinde yerli ürünlere getirilen yüzde 15'lik fiyat avantajının, tüm kurumlar tarafından en etkin şekilde uygulanmasının sağlanacağını belirtti. Teknoparklarda Ar-Ge çalışması yapan şirketlere verilen "TÜR belgesi"nin, iş bitirme yeterliliği olarak kabul edileceğini bildiren Erdoğan, bu imkanların kullanılabilmesini yakından takip edeceklerini, sanayicilerin üzerindeki finansman yükünü azaltmak için de çalışma başlatacaklarının altını çizdi. Tarım ve Orman Bakanlığının yeni dönemde daha güçlü şekilde hizmetine devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, son 16 yılda çiftçilere 108 milyar lira tarımsal destek verildiğini hatırlatarak, "Bazıları 'Çiftçi aç, çiftçiye ne verildi?' diyor. Ben resmi rakam veriyorum, 108 milyar lira çiftçilerimize destek verdik." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, tarımsal milli gelirin 189 milyar liraya çıkartılarak bu alanda rekor kırıldığını, arazi toplulaştırmada 6 milyon 100 bin hektara ulaşıldığını, böylece üretimde verimliliğin ve kazançta bereketin sağlandığını aktardı.

Baraj sayısının 276'dan 801'e çıkarıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sulama tesisleri sayısının 3 bine yükseltilerek 17,4 milyon hektar alanının sulamaya açıldığını anlattı. Ağaçlandırılan 5 milyon hektar alanla, ilan edilen 11 yeni milli parkla, düzenlenen 208 yeni tabiat parkıyla Türkiye'nin yeşiline sahip çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, tarımsal alanda yapılacakları şöyle anlattı: "100 Günlük İcraat Programımızla kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlıyoruz.

Damızlık koyun projesi kapsamında, üreticilerimize Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun veriyoruz.

Tamamlanan sulama projeleriyle 8 bin 300 hektar alanı daha sulamaya açıyoruz.

Böylece 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz. Basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için de 100 dekar alan için 250 milyon lira destek veriyoruz.

Silvan Projesi'nin en önemli kısımlarından olan 13,4 kilometre uzunluğa ve 10 metre çapa sahip Silvan Tünelleri'nin ihalesini tamamlıyoruz." - "344 bin vatandaşımıza temiz ve yeterli içme suyu sağlıyoruz"

Kralkızı-Dicle, Mardin-Ceylanpınar Ovaları, Suruç, Bozova gibi önemli sulama projelerinde biten kısımların hizmete sunulacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır-Ergani, Edirne Çokal Barajı 5'inci Kısım, Sivas-Divriği ve Alanya İçmesuyu Projeleriyle 344 bin vatandaşımıza temiz ve yeterli içme suyu sağlıyoruz.

Yaklaşık 40 bin hektar alanda daha arazi toplulaştırma çalışmalarını bitiriyoruz.

Ergene Nehri'nin suyunu temizlemek için yürüttüğümüz proje kapsamında Marmara Derin Deşarj Sistemi'ni tamamlıyoruz.

Sudan'da ülkemize tahsis edilen 780 bin hektar tarım arazisini yatırımcılarımıza açmak için 12 bin 500 hektarlık alanda kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirketi faaliyete geçiriyoruz." şeklinde konuştu. Yeni dönemde de girişimcinin, esnafın, sanatkarın, üreticinin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türk ekonomisinin lokomotifi olan ihracatı geliştirmenin, yeni dönemde de önceliklerinin başında yer aldığını vurguladı. Eximbank'ın müşteri sayısının ve bunun içindeki KOBİ payının artırılacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: