Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada "Afrin operasyonunda tırmanan şiddetten kaygı duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise, ABD tarafının yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmadığını belirtiyor.

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynakları şu bilgileri verdi:

Trump Afrin operasyonuyla ilgili “tırmanan şiddetten kaygı” diye bir şeyden söz etmedi. Operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadı.

-ABD tarafı, operasyonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulması; Münbiç’te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle oralarda bir sıcak çatışma ihtimaline mahal verilmemesi gerektiğine değindi.

-Türk tarafı da PYD/YPG unsurlarının daha önce söz verildiği üzere Fırat’ın doğusuna çekilmeleri gerektiğini; çekilme gerçekleştiğinde Münbiç’in olası DEAŞ tehdidine karşı Türk askeri desteğindeki ÖSO tarafından korunabileceğini belirtti.