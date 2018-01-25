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Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 01:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD tarafının yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmıyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamanın aksine Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Afrin operasyonuyla tırmanan şiddetten kaygı duyuyoruz" sözlerinin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada "Afrin operasyonunda tırmanan şiddetten kaygı duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise, ABD tarafının yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmadığını belirtiyor.

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynakları şu bilgileri verdi:

Trump Afrin operasyonuyla ilgili “tırmanan şiddetten kaygı” diye bir şeyden söz etmedi. Operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadı.

-ABD tarafı, operasyonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulması; Münbiç’te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle oralarda bir sıcak çatışma ihtimaline mahal verilmemesi gerektiğine değindi.

-Türk tarafı da PYD/YPG unsurlarının daha önce söz verildiği üzere Fırat’ın doğusuna çekilmeleri gerektiğini; çekilme gerçekleştiğinde Münbiç’in olası DEAŞ tehdidine karşı Türk askeri desteğindeki ÖSO tarafından korunabileceğini belirtti.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekmesine karşılık olarak Trump ise PYD/YPG’ye artık silah vermediklerini, vermeyeceklerini söylemiştir.

Trump “Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler” diye bir ifade kullanmadı. Konuşmalarda ABD’nin açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandırdığına değindi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör örgütü PYD/YPG’ye silah verilmesinden FETÖ’nün başının himayesine kadar uzanan ABD politikalarının Türk kamuoyunda ciddi infiale neden olduğundan söz etti.

-Konuşmada Türkiye’deki OHAL’e hiç değinilmedi.

-Trump, Türkiye’de bazı ABD vatandaşları ve yerel personelin tutukluğundan bahisle bunların serbest bırakılmasını istedi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, ilgili konuların yargıda olduğunu ve iddianamelerin tamamlanmasının akabinde kararı da yargının vereceğini hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD görüşme Cumhurbaşkanlığı Trump Afrin

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Biz sana durduk yere REİS demiyoruz Çakalların ne dediğininde zerre önemi yok
@palermo544 evet katiliyorum sana bizde boşuna manreis çalreis.tabutayaslan reis demiyoruz
@saidmirza_2017 lan sen bir hafta önce SELO ya "ADAMSIN" demiştin Çakallların Alçakların PKK itlerinin ne dediğinin önemi yok! Bu Millet ona REİS diyor
@palermo544 said mirza! Sen geçen hafta SELO'ya da "ADAMSIN" demiştin Çakalların Alçaklrın PKK lıların SENİN GİBİ düşünmesi normal ama Bu Millet REİS diyor KUDURUN ULAN
@palermo544 SAİDMİRZA! Sen bir hafta önce bu sayfalarda SELO için"ADAMSIN" demiştin! Çakalların Alçakların İYİTrol Köpeklerinin PKK lıların Senin gibi düşünüyor olması gayet Doğal Ama Bu Millet Ona REİS diyor.. KUDURUN ULAN! (Mynet yayınla ltfen.Millet bilsin tanısın çakalları)
@palermo544 SAİDMİRZA! Sen bir hafta önce bu sayfalarda SELO için"ADAMSIN" demiştin Çakalların Alçakların İYİTrol Köpeklerinin PKK lıların Senin gibi düşünüyor olması gayet Doğal Ama Bu Millet Ona REİS diyor.. KUDURUN ULAN!
@palermo544 lan palermo adın bile gavur adı ne yın peşindesin.reis dediğin adam şehit sayısını verirken 7-8 şehidimiz var lan ya 7dir ya 8dir o kadar ki milli ki tabuta yaşlanır öyle konuşma yapar oğlu çürük alır askere gitmez komuta merkezine arkadaşları ile girer madem bir ise yarıyordun ne diye çürük aldın demezlermi.ha bunuda diyeyim 2019 da kaybetme korkusu olmasaydı bu savaşı başlamazdı.bu savaş senin benim için yapılmadı idlipte ki arkadaşları için yapildi
Ya ABD sen bi açıklama yapma. sen açıklama yerine geberen köpeklerin listesini çıkart, sonra da ayin yap onlara bırak bu işleri. Neymiş "Şiddeti kınıyormuş!" sana kaldı kınamak, en büyük katil sen değil misin ki kınamaktan bahsediyor HIRT.
amerikayı bu halde görmekte varmış :)))) bize söyleyemediğini söylemeyi temmenni ettiği şeyleri söylemiş gibi açıklama yapıyor ya bu açıklamayı yapan rahatsız yada trump şizofreni olmuş sadece gülüyorum amerikanın şebek olması böyle bişeydir galiba
Yarın Belli olur operasyon menbiçe ğitmez çakal yuvası dağıtılmazsa kürsülerden efelenip KANDIRILDIK demeniz daha fayda etmez sizin ihanetiniz değilse bile KANDIRILMIŞLIĞINIZIN bedelini neden bakan çocukları değil vatan çocukları ödüyor.?????
Boşa harcanan kontör ve zaman kaybı. Cumhurbaşkanı telefon görüşmesi yaparken elinde bir Cengaver gürzünü sallasaydı iyi ederdi. ( Beyzbol sopasından daha etkilidir. )
abd ''karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşar olmuş''...uyanık olmak ve Milli duruş içinde olmamız gerekiyor...sağı solu yok bu işin..Allah ordumuzu muzaffer kılsın..terör örgütlerinin de,abd'nin de,israil'in de,memleketimiz üzerine oyunlar oynayanların,plan kuranların planlarını da başlarına geçirsin inşallah..
Yorum yapıyoruz ama Mynet yayınlamıyor ki!
her zaman olduğu gibi amerika yüzüne konuşamadıklarını arkandan konuşmuş gibi yapıyor ewet silah olarak güçlüler ama karşılarında eski pasif güçsüz amerikaya kukla bir türkiye olmadığını ve türk askerinin gücünüde iyi biliyor karşılarında suriye ırak mısır bulunmuyor koskoca osmanlı duruyor ve güçler savaşı kıyamete kadar devam edicek ediyor allah askerlerimizin suriyedeki masum halkın yardımcısı olsun .
Hala telefonla görüşüyorsunuz ya kapat suratına gitsin reis Abd ülkesindeki mültecileri sınır dışı ederken biz ülkemizde 3.5 milyon suriyeliye bakıyoruz alsın o zaman bu suriyelileri tramp ülkesine bakalım alacakmı bu mültecilerin topraklarına ne hatla karışıyorlar Allah kahretsin ya
Bilinen görüşler ve bilinen sözler. Demem o ki ; Suriye cephesinde yeni bir şey yok.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN SÖZÜN BİTTİĞİ YERDİR. ????????????????????????????
Bu beyanat ve açıklamalardan anlıyoruzki,ABD de Davul başkasının tokmak başkalarının elinde,kafa şişirip duruyorlar.
sınıra 30 bin pkklıyı yığmaya çslışırken iyi ama mehmetçik temizlik yaparken kaygı duyun bence korkun
Türkiye halkı yüz yıllardır savaşıyor ve savaş isini de çok iyi biliyor. abd de birinin dediği öburünün dediğini tutmuyor ki. muz cumhuriyeti gibi biryer sanırım. yalan dolan la dunya yönetmeye kalkıyolar.
''..Türkiye bir hukuk devletidir...'' öylemi sayın CB nım :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
belliki görüşmede sürtüşme olmuş abd lafını söylemiş ama aynı şekilde cevabını almış...Abd kadar iki yüzlü bir devlet yok amacı uğruna vermeyecekleri yok ...
Veriyoruz kutsalı veriyoruz kutsalı soruna mı gitti maaaaykk heeee!!!!!!!
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