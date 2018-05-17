Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamalar şöyle:

"ABD Yönetimi’nin uluslararası hukuku ihlal ederek Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını uygulaması ve bu bağlamda Gazze’de barışçıl gösteri yapan masum Filistinlilerin katledilmesiyle ortaya çıkan vahim gelişmelerin ele alınması amacıyla, İİT Zirve Dönem Başkanı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın evsahipliğinde, 18 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da İİT üyesi ülke Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla Olağanüstü İslam Zirvesi düzenlenecektir.

Zirve’de İslam ülkelerinin Filistin ve Kudüs Davası’nı savunmak amacıyla Filistin Devleti ve halkıyla dayanışma ve işbirliği içinde izleyecekleri tutum ve atacakları adımlar üzerinde durulacaktır.

İsrail’in işgali ve Filistin meselesi sadece Müslüman ülkelerin değil, hukuk ve adalete inanan herkesin ortak meselesidir. Zirve’de Filistin’de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacaktır.



