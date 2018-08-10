Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Veysal Bektaş’ın atanması uygun görülürken, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Mahmut Kazan getirildi.
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