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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 04:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne yönelik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Veysal Bektaş’ın atanması uygun görülürken, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Mahmut Kazan getirildi.

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Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı atama kararları

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