Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik Haberturk TV'de Kübra Par'a konuştu. Çevik "Türkiye ABD ile ilişkilerine nokta koyamaz ama virgül koyabilir" dedi.

İlnur Çevik, Türkiye'nin ABD'ye rağmen Afrin'e girdiğinin altını çizdi. ''Türkiye eskiden böyle adımlar atamazdı zayıf bir ülkeydi" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ABD ile ilişkilerine virgül koyabilir mi sorusuna, Çevik ''Türkiye yapamaz denilen adımları attı, Afrine'e giremez denildi girdi, El Bab'a giremez denildi girdi'' cevabını verdi.

DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASI



Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde kanaat belirten Ak Partili isimlerin ifadeleri hatırlatılan Çevik, bırakılmaması gerektiğini düşündüğünü, Kobani olaylarında insanları sokağa sürdüğünü ve Hendek olaylarını başlattığını ifade etti.

YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ GELEBİLİR



İlnur Çevik " Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak bir takım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar " dedi. Bölge insanının, Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız olduğunu ifade eden Çevik, MHP ile ittifaktan da çok mutlu olmadıklarını söyledi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusuna fazla girmek istemediğini belirtti. ''Bu bir çıkmaz sokak '' diyen Çevik '' Bence de çok parak bir fikir olmayabilir'' yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Çevik, seçimden sonra yeni çözüm süreci olabileceği öngörüsünde de bulundu.

