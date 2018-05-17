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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 21:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, seçimden sonra yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik Haberturk TV'de Kübra Par'a konuştu. Çevik "Türkiye ABD ile ilişkilerine nokta koyamaz ama virgül koyabilir" dedi.

İlnur Çevik, Türkiye'nin ABD'ye rağmen Afrin'e girdiğinin altını çizdi. ''Türkiye eskiden böyle adımlar atamazdı zayıf bir ülkeydi" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ABD ile ilişkilerine virgül koyabilir mi sorusuna, Çevik ''Türkiye yapamaz denilen adımları attı, Afrine'e giremez denildi girdi, El Bab'a giremez denildi girdi'' cevabını verdi.

DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASI

Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde kanaat belirten Ak Partili isimlerin ifadeleri hatırlatılan Çevik, bırakılmaması gerektiğini düşündüğünü, Kobani olaylarında insanları sokağa sürdüğünü ve Hendek olaylarını başlattığını ifade etti.

YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ GELEBİLİR

İlnur Çevik " Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak bir takım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar " dedi. Bölge insanının, Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız olduğunu ifade eden Çevik, MHP ile ittifaktan da çok mutlu olmadıklarını söyledi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusuna fazla girmek istemediğini belirtti. ''Bu bir çıkmaz sokak '' diyen Çevik '' Bence de çok parak bir fikir olmayabilir'' yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Çevik, seçimden sonra yeni çözüm süreci olabileceği öngörüsünde de bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan İlnur Çevik Çözüm Süreci ak parti ABD

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
kürt oylara ihtiyaç var.şimdiden doğu halkına verin gazı.yakında demirtaşıda bırakırsınız.
Devlet Bahçeli vereyimmi mehteri
hadi be akpkk
yerli ve milli bir adım:))
feto,pkk,pyd,işid vs nasıl büyüdü??
Neyin çözümü içine ettiniz çözüm diye, diye
iyi oldu bu açıklama ağzındaki baklayı çıkardı akp bahçeli ne diycek acaba hala mhpliler akpyi desteklermi
Çünkü siz çözülmeye başladınız da ondan.
akpkk lılar hadi yine iyisiniz.
Bay bahçeli ne diyecek bu işe acaba, iyi partiye saldırdığı gibi saldıracak mı yoksa sus pus pusacak mı? Burda ve diğer sosyal platformlarda geçen meral akşenere demediklerini bırakmayanlar ne yapacak şimdi çok merakediyorum!
çözüm süreciniz batsın biz barış süreci istiyoruz devlet şu suriyelileri dışarı atsın bürün milletini ayrıştırmadan bağrına bassın ama bunu siz yapmayacaksınız biz geliyoruz bu sefer biz kimmiyiz gerçek demokrasi gerçek Türk HALK!
Barzani nin ortağı İlnur Çevik bombayı patlattı. Akpnin güneydoğu milletvekilleri, niye Mhp ile ittifak yapıyorsunuz diye soran seçmenlerine seçimden sonra Milliyetçiliği yine ayaklar altına alacağız merak etmeyin demişlerdi. Seçime kadar Mhp seçimden sonra Hdp. Gerçek şimdi itiraf edildi
yaşasın hüloooğğ
İnşallah böyle bir hata yapmazsınız seçmeni hayal kırıklığına uğratmayın
Hdpli vekilleri içerde tutarak ne çözümü ne barışı yapacaksınız.Tam silahlar sustu derken oy kaybı yaşayınca her şeyi inkar ettiniz binlerce insan öldü oy uğruna.Sizle bir halt olmaz sıradaki gelsin
ee tabii kürt oyları olmadan cumhurbaşkanı olman imkansız.ama merak etme kğrtler saf millet kandırman kolay ver makarnayı ver kömürü satın alırsın oylarını
yemezler be
2 polisi o şekil öldürmek pkk nin öldürme şekli bir eylem tarzı değik
sonra diyolar ülkücüler akp neden oy vermıyo arkadaş biz sizin aklınızda kaç tilki geçtigini biliyoz siz kendinizi akıllı zannedin 24 haziranda sandıkda görürsünüz
Muharrem inceye laf atan yetersizler bakalım buna ne diyecekler
Kürtler secimde yeniden hatırlandı
Doğuda size oy moy yok
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