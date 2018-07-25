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Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atanan Fecir Alptekin kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 05:26 | Son Güncelleme

Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erdoğan'ın başdanışmanlarından biri olan "Fecir Alptekin kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atanan Fecir Alptekin kimdir?

İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi.

Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı'na getirildi.

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