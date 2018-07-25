Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atanan Zafer Çubukçu kimdir?

Eski AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı oldu.
1986 doğumlu olan Çubukcu, Fecir Alptekin ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapacak.
Karabük doğumlu olan Çubukcu, ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Çubukcu, 2014 yılında bu görevini Abdurrahim Boynukalın'a devrederek Başbakanlık Müşavirliği'ne atandı.
2016 yılında evlenen Çubukcu'nun nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
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