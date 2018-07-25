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Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atanan Zafer Çubukçu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 05:29 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararname ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Zafer Çubukçu kimdir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atanan Zafer Çubukçu kimdir?

Eski AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı oldu.

ZAFER ÇUBUKÇU KİMDİR?

1986 doğumlu olan Çubukcu, Fecir Alptekin ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapacak.

ÇUBUKÇU ODTÜ'DEN MEZUN

Karabük doğumlu olan Çubukcu, ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Çubukcu, 2014 yılında bu görevini Abdurrahim Boynukalın'a devrederek Başbakanlık Müşavirliği'ne atandı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ERDOĞAN YAPMIŞTI

2016 yılında evlenen Çubukcu'nun nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

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