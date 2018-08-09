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Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 06:03 | Son Güncelleme

Bakanlar kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakamından, bakan yardımcıları ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakamından bakanlık en üst yöneticisi sayılacak

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile bakanlar kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakamından, bakan yardımcıları ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakamından bakanlık en üst yöneticisi sayılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakamından, bakan yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakamından bakanlık en üst yöneticisi sayılması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince uygun görüldü.

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