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Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için üst düzey güvenlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının katılımıyla yarın düzenlenecek tören dolayısıyla üst düzey güvenlik önlemleri alındı - Törene katılacak yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, tören öncesi ve sonrası yapılacak etkinliklerde Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı 10 bin polis mesai yapacak - Polis helikopterleri, gün boyu havadan güvenlik desteği sağlarken, keskin nişancılar hassas noktalarda konuşlanacak, güvenlik kontrolleri eğitimli köpeklerle gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın geniş katılımla düzenlenecek törenle yemin edecek olması dolayısıyla başkentteki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek törene, 17 ülkenin devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce tören dolayısıyla başkent genelinde alınan güvenlik tedbirleri artırılırken, yabancı konukların güvenliği için de üst düzey özel önlemler alındı.

Bu doğrultuda Özel Harekat, Terör, İstihbarat, Güvenlik, Asayiş, KOM, Çevik Kuvvet, Bomba İmha, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 10 bin polis mesai yapacak.

Törene katılacak yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, hassas noktalara keskin nişancılar yerleştirilecek ve polis helikopterleriyle havadan güvenlik desteği sağlanacak.

Kontrol noktalarında aramalar özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı yemin töreni

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