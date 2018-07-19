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"Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Türkiye'nin yeni dopingidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan: - "Türkiye 2023, 2053 ve 2071 için hızlı bir şekilde yol alacak. Yoluna devam edecek. Güçlü meclis, güçlü hükumet için halkımız kararını vermiştir. İnşallah geleceği şekilleyen projelerle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin bundan sonraki en önemli dopingi Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemidir"

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Türkiye 2023, 2053 ve 2071 için hızlı bir şekilde yol alacak. Yoluna devam edecek. Güçlü meclis, güçlü hükumet için halkımız kararını vermiştir. İnşallah geleceği şekilleyen projelerle yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Türkiye'nin bundan sonraki en önemli dopingidir." dedi.

Karacan, bazı ziyaret ve temaslar için geldiği Tekirdağ'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelişme ve büyüme hedefleri doğrultusunda yoluna devam ettiğini söyledi.

Milletin 24 Haziran'da Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne onay verdiğini aktaran Karacan, yeni sistem ile ülkenin önündeki engellerin kalktığını belirtti.

Yeni sistem ile birlikte bürokrasinin ortadan kalktığını, artık vatandaşların sorunlarını anlatmak için doğrudan devlet ile temasa geçebildiğini anlatan Karacan, şunları söyledi:

"24 Haziran 2018'de Türkiye kararını verdi. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile beraber Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye yoluna devam edecek. Türkiye artık 2023, 2053 ve 2071 yıllarına hızlı bir şekilde yol almak için kararını vermiş oldu. Bu yüce Türk milletinin almış olduğu bir karardır. Tabii ki bunda en önemli etkenlerden birisi yürütme ile kanun yapıcının ayrılmasıdır. En önemli etken bu. Eski parlamenter sistemde birdi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nde milletvekilleri artık yasasını yapacak güçlü bir meclis olacak, diğer taraftan da yürütmeyi de Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız yapacak."

- "Yeni sistem ile bürokrasi azalacak"

Türkiye'nin yeni sistem ile şaha kalkacağını ifade eden Karacan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sistem ile bürokrasi azalacak. Mesela sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerimizde de hep bürokrasiden şikayet edildi. Yeni sitem ile bakan ile en alt birimdeki kişi arasındaki uçurumlar kalkacak. Türkiye'nin hızlı bir şekilde yol alması için çalışmalar tamamlanıyor. İnşallah Türkiye 2023, 2053 ve 2071 için hızlı bir şekilde yol alacak. Yoluna devam edecek. Güçlü meclis güçlü hükumet için halkımız kararını vermiştir. İnşallah geleceği şekilleyen projelerle yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Türkiye'nin bundan sonraki en önemli dopingidir."

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Cumhurbaşkanlığı sistemi Tekirdağ

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